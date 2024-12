Emiliano Aguilar revela que su papá, Pepe Aguilar, aún no conoce a su hija

Emiliano Aguilar debutó en los escenarios el pasado fin de semana, donde el gran ausente fue su padre, Pepe Aguilar, quien tampoco ha conocido a su nieta, la pequeña Aislinn de dos años.

El hijo mayor del intérprete de ‘Por mujeres como tú’ dio un show en el ‘Tattoo Music Fest 2024’ en Guadalajara, donde se presentó oficialmente como rapero.

A este evento lo acompañó su novia y madre de su hija, la pequeña Aislinn, así como su mamá, Carmen Treviño, cantante y actriz quien fue la primera esposa de Pepe Aguilar.

En entrevista con ‘Ventaneando’, Emiliano Aguilar confesó que está muy agradecido con esta oportunidad de subirse a un escenario, así como el apoyo que ha recibido por parte de su familia y en sus redes sociales.

“Pues estoy bien feliz, machín. Me siento muy contento, todavía sigo nervioso, pero la verdad estoy bien contento y bien agradecido”, dijo el rapero.

“Hoy me acompañó mi mamá, la jefa de jefas, ahí andaba conmigo, estaba mi hija, mi novia, estaban todos ahí y fue una experiencia muy padre la verdad, me hizo sentir muy apoyado”, añadió.

Emiliano Aguilar habla de su padre, Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre si le hubiera gustado que su padre, Pepe Aguilar, lo hubiera acompañado en este momento tan importante, tal como lo ha hecho en la carrera de sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar.

Aunque el rapero se quedó callado por unos instantes, destacó que lo más importante para él es que su hija y su madre estuvieran junto a él.

“Pues mi mamá estaba aquí y todo estaba bien. Mi mamá y mi hija estaban aquí, yo estaba muy contento, yo me la pasé muy bien”, señaló.

Además, aclaró que aunque está en buenos términos con Pepe Aguilar, éste aún no ha conocido a su nieta, Aislinn.

“Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien”, dijo.

Pepe Aguilar con sus hijos Ángela y Leonardo, y Emiliano Aguilar con su hija Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar lanza fuerte consejo a su hermana, Ángela Aguilar

En entrevista con Planeta Radio, Emiliano Aguilar aseguró que, aunque Ángela Aguilar solo tiene 21 años, tiene la madurez suficiente para enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

“Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones. Ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarse”, declaró el rapero.

La intérprete de ‘Qué agonía’ ha estado en el ojo del huracán desde que anunció su relación con Christian Nodal, por la que fue fuertemente criticada y, aunque el tiempo ha pasado, solo se han sumado cosas en su contra, como sus declaraciones sobre Cazzu, las cuales fueron desmentidas por la propia cantante argentina.

“A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero sigo firme, sigo adelante echándole, fregadazos. Ese es el único consejo que le doy, se escucha muy mal, pero: aguántese”, añadió Emiliano Aguilar.