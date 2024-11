Emiliano Aguilar manda consejo a su hermana Ángela Aguilar ante polémica por su matrimonio con Nodal

La polémica sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, no solo ha afectado a los cantantes, sino que también ha impactado a su familia, y a sus seres queridos más cercanos que han sido cuestionados al respecto.

Emiliano Aguilar dio unas declaraciones en una reciente entrevista que concedió para el programa Planeta Radio, donde dijo, “son problemas que no tienen que ver conmigo, yo tengo mi vida. Ya está grande Ángela, como para tomar sus propias decisiones, para tropezarse, para levantarse, para limpiarla y todo. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero yo sigo firme”.

Sobre los ataques que ha recibido Ángela Aguilar en redes sociales, Emiliano aprovechó para darle un consejo a su hermana.

"Él único consejo que yo le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese. No lo digo como falta de respeto, pero pues todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y acciones”.

Finalmente, dijo que no está del lado de Cazzu, pero que si admira su música y que sueña con poder colaborar con ella algún día.

“Me gusta mucho su música, de hecho, antes de que todo esto pasara yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Entonces cuando yo le mando un mensaje no es para causar polémica, es porque simplemente respeto su música... si hubiera una oportunidad de hacer una rola con ella, definitivamente yo me la aviento”, expresó el rapero.