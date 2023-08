Emilio Osorio aclaró cómo es su relación con Karol Sevilla

Emilio Osorio y Karol Sevilla protagonizaron una de las historias de amor joven más sólidas de la farándula. O al menos así parecía, pues la joven cantante confesó hace unos días durante una entrevista que estaba soltera.

Sin embargo, el habitante de La casa de los famosos México ha comentado, durante los más de dos meses que lleva dentro de la casa, que ambos seguían en una relación, diciendo en repetidas ocasiones que Karol es hermosa y que la ama, además de pedirle que le dé señales de que su relación sigue en pie.

Y aunque en un principio Osorio intentó mantener su relación con Karol en secreto, acabó contando todo a sus compañeros, aclarando que era algo complicado, y que al entrar a la casa, ni siquiera sabía si seguían juntos, pues habían decidido darse un tiempo.

Emilio Osorio es uno de los finalistas de La casa de los famosos México Instagram @lacasafamososmx

Esta situación quedó más clara luego de la visita de Juan Osorio, padre de Emilio, a la casa.

El productor y ex de Niurka acudió a darle ánimos a su hijo. Durante la visita, el joven de 20 años cuestionó a su papá sobre Karol, a lo que él le respondió que estaba en Perú por motivos de trabajo, a pesar de los regaños de ‘La Jefa’, pues está prohibido que las visitas lleven noticias del exterior a los participantes.

Además, Emilio le preguntó a su padre: “¿Estoy soltero ya? No estoy soltero. Ok, perfecto, sólo quería saber”.

Karol Sevilla se encuentra trabajando en Perú Instagram @karolsevillaofc

Más tarde, Emilio tuvo una plática con Poncho de Nigris, contándole más detalles de la visita de Osorio: “Yo le pregunté ‘¿sigo soltero o no?’ y como que no me quería responder, y no lo dice, pero lo dice (...) lo que me relaja es que me mandó un mensaje de que estaba bien, trabajando y orgullosa”.

Por su parte, Juan Osorio respondió varias preguntas luego de visitar la casa, durante las cuales defendió a la supuesta pareja de su hijo tras sus declaraciones de soltería.

“Ella contestó correctamente. Son dos jóvenes. No están comprometidos. No están casados. Es como yo tengo una novia, pero no estamos casados. Soy soltero aún.”

Juan Osorio

Hace apenas unos días, la estrella de Disney habló por primera vez sobre la participación de Emilio en el reality, cuando fue cuestionada por un fan si estaba feliz de que su “novio” estuviera en la final. “Obvio que estoy feliz, igual lo sabíamos, porque es un top”, respondió la joven de 23 años desde Perú.