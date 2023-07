Quién es Karol Sevilla, la novia de Emilio Osorio que lo hace llorar en La casa de los famosos

Ella es Karol Sevilla, la actriz de Disney que se convirtió en novia de Emilio Osorio “sin avisar”.

Pese a su fama, el noviazgo entre Emilio Osorio y Karol Sevilla había logrado mantenerse lejos del ojo público por años. Sin embargo, la reciente confesión de amor de Osorio en La casa de los famosos despertó el interés de la audiencia en la relación y, específicamente, en la historia de la mujer que había llegado a la vida del hijo de Niurka y Juan Osorio “sin avisar” y conquistado su corazón. Aquí te contamos quién es Karol Sevilla, la novia de Emilio Osorio.

Quién es Karol Sevilla, la novia de Emilio Osorio

Karol Sevilla es una actriz y cantante mexicana conocida por protagonizar la serie infantil Soy Luna, de Disney Channel.

Nacida el 9 de noviembre de 1999 como Karol Itziery Piña Cisneros, Karol Sevilla decidió dedicarse a la actuación desde muy temprana edad. Para profesionalizarse, su abuela –a escondidas– la inscribió en un casting para entrar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), uno de los semilleros de talento más importantes del país.

Karol Sevilla, en un evento promocional de Soy Luna Getty Images

En 2008 debutó en la pantalla chica con la telenovela Querida enemiga, al lado de figuras como Ana Layevska, Gabriel Soto y María Rubio. A este trabajo le siguieron pequeños papeles en las series La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Mujeres asesinas, así como las telenovelas Para volver a amar y Qué bonito amor.

¿Cómo se hizo famosa Karol Sevilla?

Karol Sevilla se hizo famosa gracias a su trabajo en la serie Soy Luna de Disney Channel. En el proyecto, estrenado en 2016 interpretó a Luna Valente, una adolescente que se convierte en una estrella juvenil después de mudarse a Argentina con sus padres.

El éxito del proyecto, que se transmitió por tres temporadas hasta agosto de 2018, fue tal que Karol se convirtió en una auténtica estrella. Sus redes sociales explotaron e incluso ganó grandes reconocimientos como los premios a Actriz Favorita en los Kids’ Choice Awards Argentina, Colombia y México.

Desde entonces, Karol Sevilla ha participado en diversos proyectos, desde el doblaje de Wi-Fi Ralph hasta los programas ¿Quién es la máscara?, Me caigo de risa y Divina Comida. Además incursionó en la música con diversos sencillos ofreció conciertos en muchas partes de Latinoamérica.

Actualmente trabaja en la serie Siempre fui yo, de Disney+.

¿Cómo se conocieron Karol Sevilla y Emilio Osorio?

Karol Sevilla y Emilio Osorio se conocieron en 2020, cuando trabajaron juntos en la canción Coro de amor, tema principal de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Si bien, todo comenzó como una amistad, las cosas se fueron encaminando hacia un romance con el tiempo. “Es una niña que llegó a mi vida, sin avisar. De pronto estaba allí, pensé que iba a ser una persona más con la que iba a compartir y de pronto pasaron tres años de conocerla, de hablar con ella”, confesó Osorio durante una dinámica en La casa de los famosos.

Karol Sevilla y Emilio Osorio Instagram - Emilio Osorio

Para 2021, ambos ya eran una pareja hecha y derecha. Sin embargo, los diversos compromisos de trabajo y asuntos personales frenaron el avance de la relación. Según rumores, Emilio y Karol rompieron a finales de 2022.

Sobre una reconciliación se dijo mucho, pero ninguno de los dos confirmó algo. De hecho, salvo por algunos posteos en redes, parecía que las cosas se habían apagado. Todo esto se solucionó cuando el joven actor entró al reality de Televisa. Allí fue cuestionado en repetidas ocasiones sobre su romance con Sevilla y en todas cedió al impulso de manifestar su amor. Poco después, la actriz hizo lo propio.

“Si la conocieran, todos sus fans y todas las millones de personas que la siguen, se enamorarían diez veces más de ella”, contó en LCDLFMx. “Es ocurrente. Me recuerda a veces mucho a mi madre, me recuerda a veces mucho a mi padre... La amo mucho y la extraño. A veces es dificíl porque cuando eres figura pública no quieres estar tan expuesto pero a mi me gana mucho el ser sincero y si extraño a alguien la voy a extrañar con el alma”.