Juan Osorio confiesa que Emilio Osorio es otro desde LCDLFM, para bien

Emilio Osorio de 20 años, es cantante y actor, hijo de Niurka y el productor Juan Osorio. El joven ha estado en las cámaras desde que era muy pequeño, ahora está participando en el reality show de La Casa de los Famosos. Invitaron a Juan al segmento ‘La vida en fotos’ de Emilio, donde el joven compartió anécdotas emotivas de su familia y relación, pero estas experiencias le han mostrado al productor cómo ha madurado su hijo.

Juan Osorio se pone nostálgico al hablar de Emilio Osorio mientras está en LCDLF

“Ese amor por mí en algún momento los unió más que el amor por ellos mismos; son lo más real que tengo”, fueron las palabras de Emilio al ver una fotografía de él de bebé posando con sus papás Juan Osorio y Niurka. Otra foto era con sus hermanos, ‘Kiko’ y ‘Romi’, quienes se fueron de casa a causa de diferencias con su mamá, pero Emilio confirmó entre lágrimas que ahora tienen una buena relación y él los visita con mucha frecuencia. Una foto más con su papá fue razón para hablar de cómo le inspiró a hacer una carrera como músico a pesar de las dificultades.

Juan Osorio confesó que gracias a La Casa de los Famosos, ahora conoce más a su hijo. “Hoy conozco a un Emilio diferente, no al que tengo en la casa, no al que estoy pendiente de cómo llevarlo o educarlo. Les confieso algo como papá, de repente se encerraba mucho en la recámara y yo quería traspasar ese muro y ver qué estaba haciendo [...] Como padres, uno trae cierto sentido de culpabilidad —en el momento en que yo fui, y la gente lo sabe, un enfermo y caí en adicciones, en tu cerebro empieza esta enfermedad”, dijo Juan. Después confesó que el momento más fuerte que compartieron fue después de que en La Voz, Emilio no pasó en el concurso, “nos abrazamos mucho, y ese fue el día en que dijimos, ‘hijo, nos vamos a levantar’, y él ‘pa, no pasa nada’. Nos fuimos al camerino y ahí pasó, hablamos de los sentimientos reales. Pero cuando salimos, lo hicimos muy firmes de nuestros objetivos”.

El joven cantante y actor que tuvo su primer papel en Porque el amor manda (2013), se ha ganado el cariño del público por su participación en diferentes telenovelas, así como en La Casa de los Famosos, donde forma parte del team infierno con Sergio Mayer, Wendy Guevara, Apio, entre otros.