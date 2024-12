En cuánto está valuado el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera y quién lo heredará

Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre, tenía una increíble colección de arte, sin embargo, una de sus pertenencias más preciadas e importantes es el cuadro que le pintó Diego Rivera.

El retrato hecho por el esposo de Frida Kahlo tiene un enorme valor histórico y cultural, y aún se conserva dentro de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal, Ciudad de México.

¿En cuánto está valuado el retrato de Silvia Pinal hecho por Diego Rivera?

No se conoce el coste exacto de la pintura, pero se estima que ronda en los 3 millones de dólares, alrededor de 60 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, podría haber aumentado tras el fallecimiento de Silvia Pinal.

Además, esta obra tiene un valor incalculable en términos históricos, pues representa a dos grandes de las artes en México.

¿Quién heredará el retrato de Silvia Pinal?

La propia actriz reveló en entrevistas que le heredaría el famoso cuadro a sus hijos.

“Lo voy a dejar a mis hijos: Alejandra, Luis Enrique y Sylvia, cuando ya no esté. Lo voy a heredar al Museo de Diego Rivera con cierta propiedad para mis hijos; ellos lo dan a la Casa de Diego, pero es de mis hijos, tiene seguro”.

En entrevista para ‘Con Permiso’, Silvia Pinal señaló que el cuadro “es propiedad, en cierta manera, del Museo de Diego Rivera, tiene ciertos poderes con el cuadro”.

Luis Enrique Guzmán también detalló que el retrato no se puede donar porque la fundación Rafael Banquells no es una fundación cultural y desde hace mucho tiempo esta obra está en un fideicomiso donde están los tres hijos de la diva y no se puede hacer nada con la pieza a menos que los tres estén de acuerdo.

Silvia Pinal y Diego Rivera Instagram @sylviapasqueloficial

La historia del retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera

Silvia Pinal quería darle el toque final a la decoración de su casa con un gran retrato, por lo que el arquitecto Manuel Rosen Morrison, quien diseñó su casa, le sugirió a Diego Rivera para realizar ese trabajo en 1956.

Según contó la actriz, el artista guanajuatense en un principio le propuso hacer un desnudo, sin embargo, ella se negó, pues quería que fuera algo elegante para el interior de su casa. Diego Rivera aceptó y la ‘diva del cine de oro mexicano’ posó con un icónico vestido negro.

El famoso vestido negro con escote en U que marcaba la silueta de Silvia Pinal fue diseñado por el mexicano Tao Itzé, quien se encargaba de vestir a los famosos de aquella época.

¿Cuánto pagó Silvia Pinal por el cuadro de Diego Rivera?

El retrato fue entregado por Diego Rivera el 3 de noviembre de 1956, y aunque Silvia Pinal sabía que sería muy costoso, trató de acordar un precio.

“Llegué a decirle ‘mire maestro, yo estoy muy preocupado, es usted tan famoso, mi cuadro está divino, pero yo necesito saber cuánto me va a costar’ y Diego Rivera dijo: '¿Qué le parece, si no le cobro?’ Y dije: '¡Ah! No, no, no, maestro, no, no se trata maestro, no mucho, pero cóbreme’ Entonces se rió y me dijo: ‘No, o no le cobro o le cobro mucho’ Entonces no me cobre mucho y no me cobró”, contó la actriz en el programa El minuto que cambió mi destino.

Diego Rivera falleció un año después de haber entregado el famoso cuadro, el 24 de noviembre de 1957.