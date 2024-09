¡Enamorada! Penélope Cruz abrió su corazón y reveló detalles de los comienzos de su relación con Javier Bardem

Penelope Cruz reveló en una reciente entrevista una parte muy íntima de ella que pocas veces muestra. La actriz de 50 años participó en el podcast de su amigo Jordi Sabaté, un youtuber enfermo de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), padecimiento que lo tiene en cama.

En este episodio, la modelo española cumplió su promesa y respondió a todas las preguntas Jordi: “Estoy muy feliz de estar aquí contigo por fin, nos conocíamos, pero es la primera vez que estamos juntos así de cerca. Es un día muy importante para mí, gracias por dejarme estar en tu casa”.

Penelope Cruz habla de la primera vez que vio a Javier Bardem

Al hablar sobre su esposo, Javier Bardem, Cruz mencionó que desde el primer momento que lo vio sabía que iban a tener una familia. “Yo le conozco desde hace 33 años y él alucina cuando le digo: ‘Cuando tú entraste en aquel cuarto en el que estábamos reunidos con gente de la película con gente de producción, yo ya sabía que íbamos a estar juntos, que íbamos a tener una familia”.

La actriz explica que esto ocurrió durante la preparación de la película Jamón, jamón: “Yo en ese momento lo supe y no sé explicar por qué, . Simplemente lo sabes, es más fuerte que tú, que tus pensamientos. Yo dije: ‘Aquí está la persona con la que voy a compartir mi vida”.

La amistad de Penelope Cruz con Jordi Sabaté

La relación entre la actriz española y el youtuber comenzó cuando en febrero pasado el joven le envió un mensaje que la emocionó hasta las lágrimas.

También te puede interesar: Así está Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, que reapareció en redes con un tierno VIDEO

“Ha llegado a mi vida un ser impresionante que no me lo quito de la cabeza, Jordi Sabaté Pons. Empecé a hablar con él, nos hemos hecho amigos, aunque no nos hemos visto en persona. Él hace sus videos y te cuenta que no puede respirar, respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar, está tumbado, depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos y tiene los ojos más bonitos del mundo, transmiten esperanza y ganas de luchar”, dijo entonces.

“Empecé a hablar con él, nos hemos hecho amigos aunque no nos conocemos en persona pero iré a Barcelona para darle un abrazo”.

También te puede interesar: Yolanda Andrade habla de su complicado estado de salud