Erika Buenfil reveló qué opina su hijo Nicolás de su regreso a la música

Erika Buenfil regresó al mundo de la música con su tema ‘Colágeno’ y reveló qué es lo que opina su hijo Nicolás de esta nueva etapa en su carrera.

Después de 38 años de haber lanzado su primer álbum, la actriz de 60 años decidió retomar uno de sus sueños a pesar de las críticas que enfrentó hace casi cuatro décadas.

Durante su paso por la alfombra amarilla de los Eliot Awards, la intérprete fue abordada por los medios de comunicación, quienes la cuestionaron por su nuevo tema.

“Canté en algún momento, me criticaron o no, hice a un lado todo eso, me dediqué a actuar. El mundo de la música no es fácil y me dio miedo, pero ahora, pues las redes ayudan un poco”, respondió Erika Buenfil.

Admitió que en un principio dudó de este proyecto, pero esta canción se ajusta a sus capacidades vocales y solo quiere hacer algo divertido que vaya con su personalidad.

“Hubo dudas, sobre todo porque yo no estoy diciendo que soy una gran cantante, simplemente es una canción divertida que se trató de hacer lo mejor posible, cuidándome mucho y sobre todo muy en la personalidad que me va”.

¿Qué opina Nicolás de su nueva canción?

Nicolás también estaba preocupado por el proyecto, pero apoyó a su famosa mamá en cuanto vio el resultado.

“Al principio dijo ‘¡ay, mamá!’, pero luego fue el primero en apoyarme (...) lo mejor que me dijo fue que le iba a ir muy bien, que está padrísimo y que me felicitaba”, reveló la actriz.

Erika Buenfil contó que su hijo fue el primero en ver el video y estuvo presente en todo el proceso, además, no se avergüenza de ella, pues la conoce muy bien.

“Para nada ni apenado, ni qué pena mi mamá, ni modo, tiene una mamá relajienta”,dijo divertida.

“Me importaba mucho su opinión, me importa mucho su entorno, que vayan y le digan de cosas, pero no, está convencido y ha crecido con una mujer artista llena de polémicas”, añadió en otro momento de la velada.