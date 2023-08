Esta es la herencia que Talina Fernández le dejó a su novio

José Manuel Fernández, dio detalles de lo que la conductora Talina Fernández le heredó antes de morir. La última pareja y quien fue el amor de su vida de la “dama del buen decir”, habló sobre la herencia.

A dos meses de perder la vida a causa de una leucemia terminal, el viudo de Talina recibió varios regalos de parte de la conductora. En entrevista con “Ventaneando”, el empresario de 81 años contó que si bien Talina dejó en orden su testamento, hay una copropiedad de 40 hectáreas ubicada en San Miguel de Allende, que adquirió hace años junto a una amiga, misma que sus hijos ahora están negociando para recuperarla.

“Muchas hectáreas ahí tienen, bueno, están destrabando, porque es una copropiedad, Talina la compró hace años con otra señora. Esta señora se murió también y quedó la hija, pero no quiere vender. Entonces, están ahí y Pato me decía que esta semana tenía una comida con ella para ponerse de acuerdo”, platicó José Manuel, quien agregó que Talina tenía la ilusión de vender parte del terreno para retirarse de la televisión y viajar.

Cabe recordar que la semana pasada se llevó a cabo la lectura del testamento de Talina Fernández, en una notaria al sur de la Ciudad de México, donde acudieron los cinco herederos: sus hijos Gerardo y Patricio Levy, así como sus nietos: María, Paula y José Emilio. Talina dejó a sus hijos dos casas en la Ciudad de México y una en Acapulco, Guerrero, la cuales ya se encuentran en venta y renta por decisión de sus hijos.

Asimismo, un valioso terreno que poseía la conductora se dividió en tres partes, entre Gerardo, Patricio y sus nietos.

¿Qué le heredó Talina Fernández a su novio?

Sin duda, los detalles que la presentadora tuvo con su pareja tuvieron más valor que el dinero. José Manuel explicó que recibió como regalos un cuadro y un cinturón, a los cuales se suma el premio que la conductora recibió el pasado 26 de mayo, en el Casino Militar de la Ciudad de México, durante la entrega de los premios PATRIA.

“Tengo un cuadro de tal Campos. Una vez le dije algo del cuadro y me dice:' toma, te lo regalo’. Aquó tengo un cinturón que también me regaló ella. Un dia me dijo'¡qué feo cinturón traes!, a ver ven, aquí tengo uno’, y órale, tenía como 20 cinturones’. ¿Sabes que sí tengo?, y eso me lo dieron los hijos, el último premio que le dieron en el Casino Militar”, declaró.