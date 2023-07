Hijo de Talina Fernández revela qué pasará con las cenizas de su madre

En un reciente encuentro con la prensa, Pato Levy, el hijo mayor de la conductora Talina Fernández reveló cuál será el destino final donde descansarán los restos de su madre que falleció a los 78 años a causa de leucemia.

Los hijos de la comunicadora se están encargando de cumplir la voluntad de su madre, por lo que Pato Levy expresó durante una entrevista con el programa De Primera Mano, “los restos me los voy a llevar a la casa y en lo que decidimos qué hacer, tenemos ahí un mueble muy bonito con las fotos de mi hermana Mariana, que mi mamá lo tenía en su cuarto con las velitas, sus cigarritos que a Mariana le gustaban. Bueno, pues ese mueble ahora va a servir para poner los cigarritos de mi mamá, las fotos de mi mamá, y cada vez que pasemos por ahí ponerle una florecita blanca, mandarle besos al cielo, y honrarla con estar bien nosotros, honrarla con seguir haciendo bien nosotros, y no tirarnos, porque lo más fácil es tirarnos todos, y pues no, no nos vamos a tirar”, compartió.

Hijo de Talina Fernández revela que la conductora hizo cambios a su testamento Instagram

Las cenizas de Talina Fernández se repartirán

Pato Levy dijo que una parte se quedará en su casa, y otra en un lugar significativo para ella y para sus hijos. “Acapulco para ella siempre fue muy importante, sus papis tuvieron casa ahí, ella siempre fue e Acapulco, sus amigas, Kika, Angélica María, mi madre tenía una casita en Acapylco, entonces sus cenizas las vamos a llevar a Acapulco, yo me iré a tirarlas al mar, y lo que pensábamos era poner, ahí debajo de la virgencita que está en el mar, voy a poner una plaquita ahí esconcida entre las piedras, con el nombre de mi mami y sus fechas”.

Quiénes son los herederos de Talina Fernández

Según el hijo de la conductora, Talina dejó muy clara su voluntad ante un notario para cuando llegue la hora de repartir sus bienes y evitar conflictos entre sus herederos. Pato dijo que la prioridad de Talina fue que sus hijos y nietos reciban algo de lo que la periodista logró contruir durante su exitosa carrera.

A las afueras de la casa de la “dama del buen decir”, donde fue velada, Pato Levy dijo que hace una semana acudió con su mamá ante el notario. “Le dije:' Oye, mami, a tu testamento le hacen falta cosas que tenemos que arreglar’... me respondió:' ¡Vamos”, compartió el hijo mayor de Talina.

Y aunque no profundizó sobre los detalles de la herencia, dijo que su mamá dejó en claro su testamento tal y como ella quería. “Todo quedó perfecto, justo como ella lo quería. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para que nadie se peele. Ninguno de nosotros nos vamos a pelear por nada, todos en la familia estamos muy unidos, nos queremos mucho y no va a haber rebatinga de nada”, aseguró.

En este sentido, precisó que la herencia de Talina Fernández será dividida en partes iguales para quienes resulten los herederos. “Todos en partes iguales. Todo se divide entre Mariana, los hijos de ella más bien, ‘Coco’ y yo”.