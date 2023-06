“Tuvo una agonía muy fuerte”, novio de Talina Fernández habla tras la muerte de la conductora

José Manuel Fernández Borbolla, era la pareja de Talina Fernández, y estuvo junto a la conductora hasta los últimos momentos de su vida. Talina vivió al máximo su romance con José Manuel demostrando que para el amor no hay edad.

Tras la dolorosa pérdida de Talina, José Manuel concedió unas palabras para contar cómo fueron los últimos momentos de la periodista que falleció a los 78 años.

Talina fue despedida en su residencia ubicada al sur de la Ciudad de México, a donde acudieron figuras de la televisión como Angélica María, Chantal Andere, Andrés Tovar, entre otras.

¿Qué dijo el novio de Talina Fernández tras la muerte de la conductora?

José Manuel fue el último hombre a quien Talina amó inmensamente y con quien compartió los últimos momentos de su vida. Visiblemente conmovido, tras más de un año y medio de relación, habló sobre el tiempo que compartió junto a la conductora y recordó cómo fueron sus últimos días.

El novio de Talina expresó el inmenso amor que siente por la mamá de Mariana Levy, y lo que sufrió antes de morir. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo único es que le doy gracias a Dios que ya descansó, tuvo una agonía muy fuerte. Yo creo que llevaba una semana en un grito de dolor, llegamos al hospital, empezaron a darle calmantes, pero que tenían que ir de menos a más, y ella en un grito”.

José contó que la noche antes de que Talina falleciera, la conductora sufrió fuertes dolores, “estaba tan mala, me tocó a mí toda la noche, fue impresionante que en toda la noche no encontraba la postura, se sentaba, se acostaba, se daba vuelta... el sufrimiento fue pavoroso, no se lo deseo a nadie”.

La historia de amor de Talina Fernández y José Manuel

El novio de la conductora dijo que su relación fue “fabulosa”, y reveló que tras su muerte extraña su “compañía, su plática, su amenidad”. “Me dejó más bien pendientes porque según ella me iba a llevar a Egipto a ver las pirámides y un viaje en el Nilo”.

Además, dio a conocer que de los nietos de Talina, María sí tuvo la oportunidad de despedirse de su abuela. “Sí llegó, en el momento en que llegó dicen que... estaba esperando a María por lo que se vio”, comentó.

Recordemos que la “dama del buen decir”, conoció a su pareja gracias a una fan que se acercó a ella en el supermercado para hablarle de su tío, y posteriormente lo presentó en un encuentro con la prensa y dijo, “hay que vivir hoy, porque ya a nuestra edad no sabemos cuánto tiempo nos queda. “Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida, yo ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época, que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición”.