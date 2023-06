Esto le dijo Ana Bárbara a José Emilio tras la muerte de Talina Fernández

Coco Levy, el hijo de la conductora Talina Fernández de 78 años dio a conocer que su madre ingresó de urgencia al hospital. Tras varios días delicada de salud, la conductora ingresó a terapia intensiva y lamentablemente perdió la vida este 28 de junio 2023.

Aunque Talina tenía muy buena relación con su nieta mayor, María Levy, hija de Mariana Levy (quien falleció en 2005), la que tenía con sus otros dos nietos José Emilio Levy y Paula Levy no era demasiado estrecha. José Emilio fue prácticamente criado por Ana Bárbara, con quien se casó su papá biológico José María ‘El Pirru’ Fernández. Y así reaccionaron ellos al saber de la muerte de la conductora.

Así reaccionaron Ana Bárbara y José Emilio Levy tras la muerte de Talina Fernández

Ana Bárbara y José Emilio han estado distanciados, así que la relación entre ambos guarda un poco de tensión. Sin embargo, el adolescente corroboró, vía ‘De Primera Mano’, que sí hubo contacto con Ana Bárbara cuando se supo la noticia. “Nos escribimos para saber cómo estamos ambos. [Paula y José Emilio] pero no ha habido más. Espero que pronto otra vez haya ese contacto y poder volver a estar con ella”.

El adolescente de 18 años dio una entrevista a TvNotas en la que dejó entrever que haber tenido ciertas actitudes hacia Ana Bárbara le está pesando sentimentalmente. “A los 8 meses de nacido, Ana Bárbara me tomó como su hijo, me dio mucho amor, era superlinda, le decía ‘mamá’, pero a raíz de que se divorcia de mi papá [José María Fernández ‘El Pirru'], fue una noticia que me volvió loco, que me puso muy triste”, dijo a la revista.

En la entrevista le cuestionaron que ya no se le había visto últimamente con Ana Bárbara, a lo que respondió: “lamentablemente por cuesitiones mías, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a funal de cuentas quedé muy mal con ella”.

“Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores”, siguió José Emilio Levy, quien confesó tener mal humor todo el tiempo que convivía con la intérprete, “mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella”.

Ana Bárbara no ha comentado algo sobre reunirse con José Emilio, pero le mandó un extenso mensaje a ‘la dama del buen decir’ tras su partida.

“Quién iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino, tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda mas que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor mas querido. Sabes mi amada Talina, tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y mas allá y ya haremos la entrevista que postergamos, seguro nos disfrutaremos como tantas veces que nos vimos”.