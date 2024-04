Esta es la importante regla que David Beckham rompió en el cumpleaños de Victoria

Este fin de semana, Victoria Beckham festejó sus 50 años de vida, ocasión para la que planeó una lujosa fiesta a la que asistieron sus colegas y personas más cercanas. Aun más emocionado que la propia modelo, David Beckham, su esposo modelo, compartió cómo vivieron este día, acción que inesperadamente lo expuso por “desobedecer las reglas”.

David Beckham rompió las reglas de un lujoso club al documentar el reencuentro de las Spice Girls

Entre las invitadas a la celebración figuraron sus antiguas compañeras de las Spice Girls, la girl band con la que saltó a la fama en los 90. Este emocionante reencuentro sorprendió a todos sus fanáticos, quienes a través de David Beckham atestiguaron la buena relación que aún prevalece entre ellas, incluso después de más de 20 años de que se separaran.

Consciente de lo que esta reunión significaba, el futbolista grabó una parte de la noche y enfocó a su esposa mientras bailaba divertida con sus amigas. Estas imágenes inmediatamente le dieron la vuelta al mundo, pues aunque se trató de un compromiso meramente social y no del regreso de la agrupación pop, sirvió para recordar los entrañables momentos que las chicas pasaron juntas.

Lo que nadie se imaginó fue que este inocente gesto de David Beckham al inmortalizar el “mini reencuentro” de las Spice Girls, lo pondría en una situación controversial. Esto luego de que se descubriera que al publicar estas imágenes, en realidad estaba rompiendo un punto establecido en el reglamento del lugar que rentaron para la fiesta.

¿Por qué la fiesta de Victoria Beckham no podía ser grabada?

Aunque Victoria no estableció ningún tipo de restricción a sus invitados sobre lo que podían o no ventilar de su exclusivo festejo de cumpleaños, el recinto que seleccionaron como escenario sí cuenta con un par de límites que no debían sobrepasarse bajo ningún motivo. No obstante, parece ser que David Beckham no se enteró a tiempo de las reglas y rompió uno de los acuerdos más importantes de las inmediaciones.

Victoria Beckham estuvo acompañada de su familia y amigos Instagram

Después de que este video se viralizara, salieron a la luz un par de declaraciones sobre el “acto indebido” que protagonizó el futbolista. De acuerdo con información recopilada por The Sun, la familia Beckham asistió a Oswald’s, un club privado al que solo se puede acceder si se está dentro de la exclusiva lista de miembros.

Es por esto que para conservar el misticismo de sus instalaciones, los lineamientos de Oswald’s indican que está rotundamente prohibido grabar o tomar fotografías, tanto de los salones como de los asistentes. No obstante, ante la emocionante escena de las Spice Girls, David Beckham no pudo contenerse y grabó todo lo que había a su alrededor, para más tarde subirlo a sus perfiles personales.

Pese a que rompió una regla crucial para la convivencia, trascendió que el personal a cargo no lo sintió como una falta de respeto y en ningún momento se le pidió al también empresario que guardara su celular.