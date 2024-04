Victoria Beckham aclara qué tan probable es que las Spice Girls se reencuentren: esto dijo sobre sus compañeras

Este 2024 se cumplen 30 años de la llegada de las Spice Girls a la industria musical, año en el que la agrupación británica que catapultó la carrera de Victoria Beckham. La fama que gozaron les valió acumular millones de seguidores en todo el mundo, quienes a pesar de que la girl band se separó a inicios de los 2000, conservan aún la esperanza de volver a verlas sobre el escenario.

Tristemente, todo parece indicar que a diferencia de otros grupos contemporáneos, las Spice Girls no tienen intenciones de retomar su trayectoria y Victoria, una de las integrantes más conocidas, se encargó de aclararlo.

Victoria Beckham revela si le gustaría retomar su carrera musical junto a las Spice Girls

A propósito del 30 aniversario del debut mundial de las Spice Girls, banda recordada por temas como “Wannabe” y “Too much”, Victoria Beckham fue cuestionada sobre la posibilidad de que la girl band retome actividades en un futuro cercano como parte de una gira de reencuentro.

“Tenemos un grupo donde hablamos y nos enviamos mensajes. Sería estupendo que hiciéramos algo para celebrar; una cena o un almuerzo donde podamos recordar viejos tiempos. Pero no sería nada más que eso”, dijo la también diseñadora, que desde que el grupo se desintegró, decidió no retomar su faceta como cantante y concentrarse en otros ámbitos.

“Lo que hice con las Spice Girls me hace sentir sumamente orgullosa y sé que hubo varios rumores los últimos meses. La gente decía que haríamos giras y tendríamos conciertos, aunque la verdad es que eso no sucederá”, explicó ‘Posh’ en una conversación con Radio France.

Victoria Beckham reaccionó a las especulaciones de un regreso de Spice Girls Getty

La excelente racha que está viviendo ‘Posh’ y las metas que le impiden volver a los escenarios

Finalmente, la empresaria dijo que ahora mismo sus prioridades son otras y la música no es algo que contemple entre sus metas.

“Estoy viviendo un momento de mi vida donde me siento satisfecha y soy feliz. Estoy orgullosa de mis hijos, de mi matrimonio; tengo un marido absolutamente excepcional. Me siento satisfecha a nivel privado y profesional, he trabajado muy duro y he pasado por muchas cosas los últimos años. Ahora puedo crear todo lo que soñé”, concluyó Victoria Beckham, dejando ver que para ella esta industria es un capítulo cerrado.