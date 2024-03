El papá de Aislinn Derbez habló de la relación de su hija con Mauricio Ochmann y reveló si es posible que regresen

El tema de una supuesta reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sigue dando de qué hablar, especialmente después de que se revelara que actualmente se encuentran radicando en España junto a su hija Kailani. Esta decisión habría sido tomada debido a que ambos están filmando una película, misma que ha propiciado una convivencia todavía más cercana a la que llevan desde su ruptura como pareja.

Ahora fue Eugenio Derbez dio su punto de vista acerca de la relación que mantienen y si considera probable que en algún momento retomen su vínculo amoroso.

¿Es posible una reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann? Esto es lo que piensa Eugenio Derbez

Durante una conversación con diversos medios con motivo del estreno de un proyecto en plataformas de streaming, Eugenio Derbez fue cuestionado respecto a las imágenes que recientemente se difundieron de Aislinn, su hija, y Mauricio Ochmann, mismas que apuntarían a una reconciliación sentimental entre ambos actores.

“Están filmando una película y las fotos que salieron eran imágenes de una escena. Aunque yo a Aislinn siempre le he dicho que ‘donde hubo fuego, cenizas quedan’, entonces ya tendrían que decirlo ellos”, respondió el comediante a modo de broma.

El comediante considera admirable la forma en que se separaron Aislinn y Mauricio Getty

Asimismo, reveló qué es lo que piensa de Mauricio Ochmann y cuál es la opinión que ha tenido de él desde que lo conoció, primero como pareja de Aislinn y después como papá de su primera nieta.

“Siempre ha sido muy lindo. La verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio el haber tenido una separación tan amistosa. Eso es algo que la mayoría nunca pudimos lograr y les envidio esa parte porque yo no tuve una experiencia así y claro que me hubiera gustado darles a mis hijos eso, paz, tranquilidad, que como niños no vieran a sus papás peleando”, externó Eugenio, que durante sus anteriores separaciones llegó a tener enfrentamientos con sus exparejas.

Qué se sabe del supuesto reencuentro sentimental de Ailsinn y Mauricio Ochmann

Pese a que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han evitado responder cuestionamientos relacionados a su vida sentimental, se sabe que por el momento todo se trata de suposiciones. Dichas especulaciones habrían surgido gracias a que algunas escenas de su película juntos fueron sacadas de contexto y se difundieron con la premisa de que estaban teniendo una cita romántica.

No obstante, todo indica que se trata de un proyecto en el que están trabajando, misma en la que el guión les exigió tomarse de la mano y mostrar actitudes cariñosas para lograr la toma indicada.