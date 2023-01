EXCLUSIVA Las confesiones de Lucía Méndez sobre su vida y carrera

Mi luz, mi luz” solicita Lucía Méndez al iniciar nuestra sesión. Una expresión que ya es un clásico y referente de la actriz y cantante quien recientemente celebró 50 años de carrera. “Decía el señor Azcárraga: ‘dependiendo de la luz, puedes ser una estrella o ser estrellada’”, nos confiesa, mientras da algunas indicaciones para perfeccionar la iluminación en la locación. Sin embargo y por encima de dicha petición, la gran sorpresa de tal sesión fue conocer a una diva completa, que se conoce de pies a cabeza, pero que, por encima de todo, no pierde el piso y nos otorgó momentos únicos.

¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida?

Estoy muy equilibrada. Recién terminé de filmar una serie muy importante con gente de Hollywood y ahora voy a grabar mi nuevo disco. La verdad es que estoy muy feliz, emocionada y agradecida.

¿Cómo vives 50 años de carrera?

Antes que nada, pienso que es mucho tiempo, pero por encima de ello, me siento realizada. También, agradezco al público que me sigue y que siempre está conmigo en todo lo que hago.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has adquirido en todo este tiempo?

El aprendizaje más importante es tener los pies en la tierra, pues de lo contrario y si se te sube, comienza tu fracaso. Mientras más triunfas, más humilde, ubicada, generosa y bondadosa debes ser, porque la vida te está dando demasiado y tú tienes que dar algo de regreso.

¿Qué te hace mantener los pies en la tierra?

Saber que mi vida no es mi carrera artística; mi vida también es mi familia, mis amigos y los momentos lindos. La vida también es tener salud, es ser leal, es tener cerca a gente que te quiere. Definitivamente, es muy importante y linda la carrera, pero en realidad, lo que más me interesa hoy día es salir, convivir y disfrutar con la gente que más quiero. Quizá, cuando ya eres una mujer madura, te pones a pensar que lo mas importante es vivir. Claro que agradezco todas las nuevas oportunidades y proyectos laborales que llegan, pero lo más importante es estar bien conmigo misma y con mi círculo cercano.

¿Cómo es tu vida en familia?

Me gusta estar cerca de ellos y siempre busco compartir nuevos momentos. Por ejemplo, los fines de semana que no trabajo, disfruto de estar con mi familia, con mi hijo, mi nuera, mis nietas y mis hermanos. Somos una familia muy unida, nos queremos mucho y nos apoyamos. Definitivamente, mi fuerza es mi familia.

¿Qué tanto te gusta compartir tu vida privada con tu público?

Claro que me gusta compartir con mi público. Y aunque debo aceptar que soy un poco hermética, a mi público me gusta darles todo. Ellos siempre están a mi lado y yo siempre estaré con ellos.

¿Cómo reaccionas ante los haters, las notas rojas o la gente que te critica?

Siendo honesta, no me interesa. Simplemente no le hago caso; no tengo tiempo para ver lo negativo. Además, generalmente no es de mi vida privada de lo que hablan, pues no creo exponer mucho de eso; son más los inventos o los comentarios de compañeras que a veces te atacan sin razón. Más allá de eso, no sé vivir de una forma negativa. No le hago daño a nadie, yo soy paz y amor.

¿Qué te hace ser fiel a ti?

Ser honesta conmigo misma. Por ejemplo, cuando me ofrecen un proyecto, lo acepto siempre y cuando sea algo que siento dentro, en mi corazón y en mi cabeza. Cuando va con mi esencia y me hace sentir segura y plena. Tengo una sensibilidad para saber elegir lo que me hace bien a mí.

¿Qué es lo que más disfrutas a nivel profesional?

Me gusta mucho cantar. Y claro que me encanta la actuación, pero sin duda alguna, la música ocupa un lugar muy especial.

¿Qué representa la música en tu vida?

La música me cambia el ánimo y me hace muy feliz. Ahora vamos a empezar a grabar un nuevo disco de boleros y rancheras, estoy emocionada con este proyecto.

¿Qué sueño tienes pendiente?

No creas que sueño mucho. Vivo aquí y ahora. Nunca sabes qué va a pasar. Hoy estoy, mañana no sé. Elijo vivir el presente intensamente. Ahora disfruto de mi serie, mi nuevo material musical y de los proyectos que vienen.

¿Qué representa para ti ser una diva?

Ser una diva es tener una gran trayectoria. En mi caso, es tener cine, televisión, sucesos, tener una estatua de cera en Hollywood, haber cantado en los más grandes escenarios. Es el poder triunfar en todas las facetas del arte. Es ahí cuando realmente te permiten ser una diva. Es mucho trabajo y mucho esfuerzo. A mí me ha costado mucho ganarme ese título, pero gracias a mi trabajo lo he conseguido.

¿Existe cierta presión por ser una diva?

Definitivamente. Exige mantenerte bien y al día. El público no quiere que te estanques. Hay que ser vigentes en cuanto a proyectos y trabajo.

¿A qué prejuicios te has enfrentado por llevar el título de diva?

Al ser una diva, la gente suele pensar que eres pesada, especial, arrogante o inalcanzable. Sin embargo, yo creo que una diva moderna sí puede ser un poco hermética en su vida, pero eso no te da el derecho de ser una mala persona. Ser una diva es un tema de carrera, no de actitud.

