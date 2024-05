Danna Paola responde si se siente identificada con Eiza González y el apoyo de los mexicanos

Hace unos días, Eiza González protagonizaba en su paso por la alfombra de la exclusiva Met Gala, en Nueva York. Ahí, la actriz deslumbraba con un diseño de Del Core que la puso como a una de las mejores vestidas de la noche.

Sin embargo, en esa noche tan especial, la también cantante fue cuestionada sobre su participación en el evento, a lo que ella respondió que se sentía orgullosa de ser mexicana y afirmó que a veces no siente el mismo amor de regreso, aunque es feliz de representar a México.

En este tenor, ahora, Danna Paola, es quien da de qué hablar al ser cuestionada sobre la idea de Eiza, a quien apoya en su sentir.

“Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también,” dijo Danna Paola en un fragmento dado a conocer en el programa “Siéntese Quien Pueda”.

“Yo creo que sí, a veces me he sentido igual, pero yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”.

Danna finalizó su breve charla asegurando que Eiza González se veía preciosa en esa noche durante el evento en Nueva York

“Que la amo y se veía preciosa”, acabó Danna la breve entrevista.

¿Qué dijo Danna para entrar en controversia?

Este supuesto desacuerdo entre el público mexicano y Danna Paola se originó cuando en una entrevista se le preguntó a la cantante de “Oye Pablo” su preferencia sobre México o España, a lo que ella respondió que el país ibérico. Esto le generó críticas en redes sociales.