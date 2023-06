Guadalupe Pineda y Victoria Ruffo fueron dos de las parejas que ocuparon el corazón del periodista Ricardo Rocha.

Fueron pocas las ocasiones en las que el público pudo conocer qué sucedía al interior de la vida de Ricardo Rocha. El recientemente fallecido periodista intentó mantener en el terreno de lo privado sus diversos matrimonios y el crecimiento de sus hijos, incluso cuando estos siguieron sus pasos en medios de comunicación. Sin embargo, justo en uno de los puntos altos de su carrera, Ricardo Rocha llegó a las revistas del corazón gracias dos famosas parejas que tuvo: una cantante que llevó al altar y una reconocida actriz de telenovelas.

Ellas son las famosas que fueron pareja de Ricardo Rocha

Nacido el 27 de marzo de 1974 en la Ciudad de México, Ricardo Rocha Reynaga dedicó gran parte de su vida al periodismo de investigación y la difusión de la cultura. Pese a haber estudiado la carrera de Administración de empresas, el haber vivido de cerca el movimiento estudiantil de 1968 –y la Masacre de Tlatelolco– motivó al joven crecido en Tepito a involucrarse en la comunicación.

Tras hacer prácticas en Canal 8, Rocha entró a trabajar a Grupo ACIR. Después pasó por Televisa, Radiópolis, TV Azteca y Radio Fórmula, así como el diario El Universal. En dichos lugares dejó huella en la profesión gracias a la cobertura de asuntos de relevancia mayor como la matanza de Aguas Blancas, el nacimiento del Movimiento Zapatista, el inicio de la carrera de Andrés Manuel López Obrador y los abusos de la iglesia La Luz del Mundo en México.

En ámbitos personales, Ricardo Rocha protagonizó dos sonados romances con figuras del medio del espectáculo: Guadalupe Pineda, quien incluso fue su esposa, y Victoria Ruffo.

Ricardo Rocha y Guadalupe Pineda: así fue su historia de amor

Uno de los momentos privados más conocidos de Ricardo Rocha fue la relación que sostuvo con la cantante Guadalupe Pineda, con quien se casó en la última mitad del siglo XX.

Aunque se dedicaban a diferentes cosas, el periodista y la cantante no eran del todo extraños. De hecho, es bien sabido que Rocha tenía un interés especial por apoyar a cantantes nacionales en sus programas. Pineda, una de sus invitadas recurrentes, fue beneficiada por ello, lo que haría posible que el flechazo entre ambos se haya dado detrás de cámaras.

Guadalupe Pineda ofreciendo una interpretación a un grupo de invitados selectos, al fondo (detrás de Gabriel García Márquez) se puede ver a Ricardo Rocha. Facebook: Guadalupe Pineda

Después de un breve noviazgo, Ricardo Rocha y Guadalupe Pineda se casaron. Por desgracia, la relación no pudo avanzar y terminaron por separarse antes de la década de los noventa. A diferencia de otras relaciones, Rocha no tuvo hijos con Pineda. Recientemente, la cantante no quisó hablar sobre su matrimonio con el periodista, señalando que todo lo que había sucedido antes de conocer a su actual esposo, el abogado Antonio Lozano Gracia, había quedado en el pasado.

Victoria Ruffo y su romance “secreto” con Ricardo Rocha

Ya en la última década del siglo pasado, Ricardo Rocha sumó otra pareja famosa en la farándula mexicana: Victoria Ruffo.

Según se publicó en un número de la revista TVyNovelas de 1991, Rocha y Ruffo fueron vistos juntos por espacio de un año, justo después de que el afamado comunicador terminó su matrimonio con Pineda. Pero la relación se vino abajo cuando la actriz de telenovelas conoció a Eugenio Derbez, con quien posteriormente tuvo un hijo: José Eduardo Derbez.

Recorte de la revista TVyNovelas donde se habla de la separación de Ricardo Rocha y Victoria Ruffo Cortesía TVyNovelas

Al parecer, la relación entre Rocha y Ruffo no tuvo un buen final. En otra edición noventera de la icónica revista de chismes de Editorial Televisa, la estrella televisiva señaló que no valía la pena hablar sobre ese romance: “Mira, la verdad este tema no lo quiero tocar, ni para bien, ni para mal. Creo que con eso lo digo todo”.

Tras anunciarse la noticia del fallecimiento del periodista, Ruffo rindió un frío homenaje en Twitter. “QEPD Ricardo Rocha. Luz en su camino!!!”, escribió.