EXCLUSIVA Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina nos hablan de su vida en familia

Fue a inicios de 2023, cuando Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación. “Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida”, se leía en aquella publicación compartida por ambos, la cual dio pie a un sinfín de rumores y especulaciones respecto a los motivos que llevó a la pareja a tomar dicha decisión.

Sin embargo, más adelante, fue él quien confesó que la decisión se tomó luego de una sesión de terapia en la que les recomendaron separarse por un tiempo para analizar lo que estaba sucediendo y canalizar sus sentimientos. Finalmente, fue en el mes de abril, cuando el equipo de CARAS visitó la casa de la familia Rubín Legarreta, para ser testigos de la excelente relación que existe, no solo entre ambos, sino también con sus hijas, Mía (18) y Nina (16).

Con motivo del Día del Padre y a pocas horas de su llegada de un viaje que realizaron en familia por Europa, Andrea, Erik, Mía y Nina, nos recibieron en su hogar para poder compartir una tarde en familia y retratar al cantante junto a sus hijas.

¿Erik, cómo te enteraste de que ibas a ser papá?

Cuando iba a nacer Mía, claro que la noticia fue muy linda, pero un tanto contenida, pues para entonces, ya habíamos perdido a un bebé y, en el embarazo de Mía, Andrea presentó ciertas dificultades, entonces sí fue una emoción contenida, pero que, al final, nos llenó de felicidad. Más adelante, con la llegada de Nina, nuestra familia estaba completa, pues también fue una niña muy deseada. Ambas fueron niñas muy esperadas.

¿Soñabas con ser papá?

Toda mi vida soñé con formar una familia y ser papá. Sin duda es lo más hermoso que me ha pasado.

¿Qué recuerdos atesoras de cuando Mía y Nina eran más chicas?

Yo creo que los almohadazos eran clásicos. También teníamos un juego muy divertido, el Pinky Pinky, en el que las perseguía por la casa. Son momentos que atesoro y que nos divirtieron mucho.

¿Cómo es vivir con tres mujeres en casa?

Me encanta. Sin duda soy el consentido de la casa y me siento muy afortunado. Tengo lo que siempre soñé que es mi familia. No hay un solo día que no agradezca el tener a mi lado a estas hermosas mujeres que me cuidan, me aconsejan, me acompañan, me retan y me hacen crecer.

“En muchas ocasiones, mis hijas son las adultas de la casa y quienes ponen el ejemplo. Obviamente, no somos una familia perfecta y tenemos nuestros momentos, pero en general nos llevamos muy bien y nos disfrutamos mucho”. - ERIK



¿Cómo es la dinámica, ahora que tus hijas son adolescentes?

La verdad es que ha sido muy fácil la convivencia, obviamente tenemos nuestros momentos, pero son niñas buenas, inteligentes y sensibles. No ha sido nada difícil educarlas. En muchas ocasiones son ellas las adultas de la casa y quienes nos ponen el ejemplo. Obviamente, no somos una familia perfecta y tenemos nuestros momentos, pero en general nos llevamos muy bien y nos disfrutamos mucho.

Erik, ¿qué es lo que más admiras de tus hijas?

¡Todo! Son bellas, inteligentes, sensibles y compasivas. Todo aquel que las conozca va a ser muy afortunado, pues son niñas de luz, positivas, de trabajo, con valores y se merecen lo mejor.

“Tengo lo que siempre soñé que es mi familia. No hay un solo día que no agradezca el tener a mi lado a estas mujeres que me acompañan, me retan y me hacen crecer”. - ERIK



¿Cómo fue para ti crecer en el medio?

Es algo que disfruté muchísimo; el formar parte del grupo más importante de México fue maravilloso, aunque integrarme fue difícil, pues fue sumarme a algo que ya estaba posicionado y yo era, de alguna manera, un castigo para ellos, pero, cuando logré hacerlo, lo disfruté muchísimo, pues hacía lo que me apasionaba. Desde entonces, mis compañeros y el destino me pusieron a prueba y, aunque no fue nada fácil, luché y me gané un lugar entre ellos y con el público. De esa manera, logré conocer a mucha gente, pisar muchos escenarios y hacer lo que más amaba.

A la fecha, tus hijas han incursionado en el medio, ¿cómo es verlas crecer en él?

La gente da por hecho que, por ser hijas de famosos, ya tienen todo asegurado; sin embargo, ellas han conocido el rechazo, han sabido lo que es ganarse su lugar y han recibido un sinfín de críticas de gente aquellos que me conocen. Hoy me considero un buen compañero de trabajo y un gran aliado. Procuro que mi entorno esté feliz, que todos ganemos y nos vaya bien. Hoy trabajo con un equipo con el que me siento feliz, a gusto y pleno.

¿Qué consejo le has dado a tus hijas para permanecer fuertes frente al medio?

Que disfruten de los procesos, pues creo que muchas veces, pos- ponemos nuestra felicidad por pensar que llegará cuando encontremos el éxito, sin embargo, hoy sé que la felicidad se vive a diario y a cada paso.

Siempre juntos, todo el tiempo sin parar...

Con 18 y 16 años, respectivamente, Mía y Nina, las hijas de Erik y Andrea han incursionado en la industria del entretenimiento, en diversas disciplinas artísticas como lo son el cine, el teatro y la música. Hoy día, sus carreras continúan en ascenso, teniendo como referente a sus padres, quienes las han guiado por buen camino e impulsado a cumplir sus sueños.

“Desde chica, mi papá ha sido mi ejemplo, mi cómplice y mi mejor amigo. Siempre he admirado su ética y gusto por el trabajo, la pasión que tiene, que nunca se rinde y siempre está”. - MÍA



¿Cómo fue crecer en casa con su papá?

Nina: Yo recuerdo mi infancia como una muy linda. Y fue gracias a mis papás que vivir en un mundo rosa fue mi realidad. Obviamente tocó crecer y cambió la cosa, pero sí creo que tuve una gran infancia de fantasía. Además, papá siempre ha sido muy juguetón con nosotras.

Mía: Un momento que atesoro fue cuando me llevó por primera vez al estudio para trabajar a su lado. A partir de ahí, hemos podido compartir tanto juntos y es muy especial.

“Últimamente hemos atravesado por momentos duros y quizá, un poco más cuando nos enfrentamos a la crítica externa, pero lo importante es mantenernos juntos como familia y saber cuál es nuestra verdad”. - NINA



¿Cómo es la dinámica familiar actual?

Nina: Obviamente ha cambiado la dinámica, pero al final del día somos familia y siempre encontramos en el otro el apoyo que buscamos. Hay etapas en las que, como hijas, somos más cercanas a mamá, otras a papá, otras a ninguno, otras, Mía y yo somos muy unidas y luego no tanto, pero es normal y es lo real. Sin embargo, sí puedo decir que, como familia, sabemos hablar las cosas y solucionar los problemas. Ahora, por ejemplo, Mía y mi papá han convivido más, y a mí me toca convivir a mamá, pero entre todos nos disfrutamos mucho y siempre buscamos estar del lado del amor. Asimismo, últimamente hemos atravesado por momentos duros, y quizá, un poco más cuando nos enfrentamos a la crítica externa, pero lo importante es mantenernos juntos como familia y saber cuál es nuestra verdad.

Mía: A pesar de que no somos la familia perfecta, tenemos una convivencia muy linda. Dentro de todo, somos una familia muy padre y no tenemos que ser perfectos para permanecer unidos. Ahora que yo trabajo con mi papá es muy lindo poder combinar lo laboral y familiar. La verdad es que sí somos una familia linda.

Y la vida venceré...

Con un gran ejemplo, que desde siempre han vivido en casa gracias a sus padres, hoy, Mía y Nina tiene claro que quieren continuar con sus respectivas carreras en el medio artístico. Ante ello, junto a Erik y con gran emoción, nos adelantan un poco de sus planes a futuro.

Nina: Sobre mi futuro, dentro de la actuación, puedo adelantar que tengo una serie en puerta que pronto conocerán. Además, tengo una canción que espero pronto presentar. Quiero hacer más música y compartir todas aquellas letras que, en un momento dado, me ayudaron a salir adelante de ciertas situaciones, pues creo que, si a mí me impulsaron, también lo pueden hacer con todo aquel que las escuche.

Mía: Yo seguiré con mi papá con Cumbia Machine y Raíces. Además, vamos a empezar a presentar material de mi carrera como solista, un proyecto en el que estoy como coautora junto a mi papá y me emociona mucho, pues le da un giro a mi carrera y un inicio a lo que quiero hacer y presentar por cuenta propia. Tenemos ya varias canciones y videos grabados que pronto conocerán.

Erik: Yo estoy muy contento por que estamos por lanzar el proyecto de Mía. Feliz también por Nina que pronto conocerán más de su arte. Y, a nivel personal, feliz de volver con Vaselina, creo que va a ser un parteaguas, pues muchos de los que hicimos esta obra con Timbiriche, volvemos y me llena de emoción. Además, continuamos con Cumbia Machine, Raíces y unas cuantas fechas más del 90’s Pop Tour.

