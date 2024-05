Un fanático intentó besar a Shakira a la fuerza y así reaccionó la cantante

Hace un par de días, Shakira atravesó una experiencia sumamente incómoda que la hizo pasar por instantes de angustia luego de que un supuesto fanático tratara de forzarla para que le diera un beso. Este episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, llenándose así de comentarios de sus seguidores, quienes lamentaron que tuviera que vivir algo así.

Así fue el incómodo momento que vivió Shakira cuando un hombre desconocido quiso forzarla a darle un beso

A través de redes sociales circula un video en el que se ve a Shakira conversando con un par de fans, aspecto que es común en ella ya que desde siempre ha procurado llevar una buena dinámica de convivencia con su público.

Lo que nunca imaginó fue que esto la haría pasar un momento desagradable, mismo que se produjo cuando una persona se acercó a ella simulando interés en platicar. No obstante, las verdaderas intenciones de este hombre eran besar a la colombiana, sin importarle que no se conocieran y, sobre todo, que Shakira no estaba de acuerdo.

La firme respuesta de Shakira ante su supuesto acosador

En las imágenes se aprecian los instantes exactos en que este sujeto, cuya identidad aún se desconoce, llega apresurado hacia donde está la artista e inmediatamente se aproxima a su rostro para darle un beso en la boca. Pese a que todo ocurrió muy rápido, la cantante pudo reaccionar y se alejó, al mismo tiempo que le pedía que se detuviera.

“No way, stop!”, se escucha decir a Shak en la grabación, sin embargo, esto parece no importarle al presunto acosador, pues continuó intentando lograr su cometido, ignorando que otros testigos alrededor le dijeron que se detuviera.

Luego de varios minutos, el hombre se rindió y manifestó que él solo quería sacarse una foto con Shakira, por lo que procedió a abrazarla y darle un beso en el pelo, para finalmente proceder a posar junto a la colombiana, que para ese momento ya lucía notablemente incómoda con la situación e intimidada por la presencia de este sujeto.