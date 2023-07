Galilea Montijo aclara que no estaba ‘borracha’ durante transmisión de LCDLFM

Se llevó a cabo la cuarta eliminación en La Casa de los Famosos México —donde nos despedimos de Raquel Bigorra—, pero se habló mucho de la presentación de Galilea Montijo, ya que usuarios señalaron que parecía que estaba borracha por la forma en que hablaba.

Esto dijo Galilea Montijo sobre el video de LCDLFM donde dicen que está borracha

Usuarios de las redes sociales señalaron que la conductora hablaba de manera ‘chistosa’ al querer pronunciar ciertas palabras, por lo cual hicieron énfasis en que quizá había bebido alcohol antes de llegar a la grabación, y lo tacharían de ‘poco profesional’.

Sin embargo, Montijo aclaró la situación en ‘Hoy’, explicando que todo se trató de un problema con las prótesis en los dientes. “Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años, y después de mis 50 me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno me están poniendo injerto de hueso”, y que se le despegó. “Como que tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo de dar el Lauda Bozzaso, que se saliera la prótesis que traía”.

Después se disculpó por los malentendidos, “una disculpita, usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo. Una disculpita a todos esos que pensaron eso de mí".

Recordemos que los cuatro nominados a LCDLFM eran la boxeadora Barby Juárez; la conductora, modelo y actriz Raquel Bigorra; el productor, actor y ex político Sergio Mayer; y el conductor e hijo de Paco Stanley Paul Stanley. Ahora Raquel Bigorra se despide y Sergio Mayer se salva por tercera vez de la eliminación.