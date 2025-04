Galilea Montijo da detalles de la situación en la que vive su hijo

La conductora Galilea Montijo habló de su hijo, quien se encuentra viviendo con su padre Fernando Reina en Acapulco, y aunque no ha sido nada fácil la distancia, la conductora se mantiene siempre comunicada con él, además de viajar seguido para visitarlo.

En un encuentro con la prensa, Galilea Montijo se sinceró sobre cómo asume la crianza compartida de su hijo, y destacó la importancia de concluir las relaciones de la mejor manera por el bienestar de los hijos.

“Siempre he dicho que no tienes por qué divorciarte con sombrerazos y con gritos, al contrario, somos dos personas adultas que decidimos no estar juntos, pero que decidimos que tenemos hijos y son los hijos para toda la vida”, explicó la conductora.

En este sentido, Galilea Montijo mencionó que aunque está de acuerdo con que su hijo viva con su papá, no ha sido sencillo estar lejos de él.

“El grandote y Mateo, en este momento decidieron estar con papá y eso es algo que yo tengo que respetar, y se lo respeto. Me duele esa parte del día a día de no estar con él en esos momentos, pero soy una mamá que siempre, a la hora que sea está con él, todos los días para darle la bendición en las noches. Él sabe que estoy ahí y él está conmigo, por supuesto, y cada que yo puedo estoy allá con él o él está acá, tiene doble regalo”.

Finalmente, Galilea describió a Fernando Reina como un gran papá, a pesar de que su relación con el no prosperó. “Él es un gran papá, me siento tranquila que en esta etapa que Mateo está entrando en la adolescencia, que esté con su papá, en una etapa muy difícil con las preguntas en general, con la disciplina. Fer es una persona que le encanta el deporte y a los tres los tiene en esta disciplina del deporte”.