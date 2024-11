Galilea Montijo e Isaac Moreno disfrutan de su amor en Tailandia con trajes a juego

Este fin de semana, Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno llegaron a Bangkok, Tailandia, donde se vieron muy enamorados luciendo trajes a juego.

La conductora y el modelo fueron invitados al evento de una joyería, donde decidieron “uniformarse” con un traje de malla color negro con detalles de moños en color rosa pastel.

La también actriz lució un traje enterizo con lentejuelas, varios moños pequeños en los brazos y un moño más largo con cola en la espalda, mientras que Isaac Moreno deslumbró con un pantalón de vestir negro, camisa del mismo material que el traje de Galilea Montijo, y un moño con cintas largas en el cuello.

La pareja no dejó de derramar miel en el país asiático, donde demostraron con besos, bailes y abrazos que están más enamorados que nunca.

Isaac Moreno se ha convertido en el compañero inseparable de Galilea Montijo, compartiendo cada aventura juntos. La conductora también presumió que acudió con otros famosos a un club nocturno en Tailandia, al que no pudo faltar su novio.

Por su parte, el influencer Kunno compartió que disfrutó de un divertido paseo en bote en compañía de Isaac Moreno y Galilea Montijo, donde se deslumbraron con la belleza de Bangkok.

Galilea Montijo e Isaac Moreno Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo e Isaac Moreno planean convertirse en padres

Tanto la conductora como el modelo ya tienen un hijo de relaciones pasadas, sin embargo, planean tener un bebé en común.

Recientemente, Galilea Montijo confesó en entrevista que están buscando herramientas para embarazarse, pues ella pasó por una menopausia temprana, por lo que requiere de asistencia para cumplir este sueño.

“Ahí estamos, ahí estamos, yo me sigo sintiendo de 30 pero mi cuerpo ya no, entonces nada... estamos en la búsqueda de las mejores opciones, desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, dijo la presentadora.

“Encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando, porque yo tengo matriz pero mi cuerpo ya hace varios años que tuve una menopausia muy temprana de hecho, muy muy temprana a los 47 años, entonces mi matriz funciona, lo que no me funciona son los ovarios entonces encontramos un laboratorio lo que no tenemos es tiempo”, añadió.