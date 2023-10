Galilea Montijo expresa su deseo de convertirse en madre a los 50 años

Galilea Montijo mantiene la ilusión de volver a ser madre a sus 50 años, por lo que está investigando alternativas para cumplir su deseo de traer otro hijo al mundo.

La famosa es mamá de Mateo de 11 años, fruto de su matrimonio con su exesposo, el político Fernando Reina. No obstante, ahora la conductora comentó en el programa “Hoy”, que está investigando cómo ser mamá cuando los óvulos, “ya no sirven”.

Galilea Montijo buscará regresar a la actuación Instagram @galileamontijo

Durante la emisión del programa, los conductores abordaron el tema de la maternidad al anunciar que la cantante Noelia de 44 años, debutará como madre junto a su esposo Jorge Reynoso a través de un vientre de alquiler, pues sus óvulos están congelados y pronto le dará la bienvenida a su hijo.

En este sentido, Galilea Montijo reconoció que muchas personas no están de acuerdo en las alternativas que existen para tener un bebé, sin embargo, dijo que ella se ha dado a la tarea de averiguar, ya que quiere convertirse en madre por segunda vez y podría hacerlo mediante un vientre de alquiler.

“Cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados, si ya te pasó la edad, pero lograste congelar tus óvulos a una edad de los 30 a 35 o 40, cuando tus óvulos son más fértiles, te los congelan. Cuando rentas un vientre agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando. No es tan fácil, hay un tratamiento que debes de llevar”, explicó Galilea Montijo.

“Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o a una hermana, hay mucho tema”, precisó la famosa.