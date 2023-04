Galilea Montijo se pronuncia sobre el supuesto hijo de su ex Fernando Reina

Luego de anunciar su divorcio con Fernando Reina, la conductora habló con la prensa sobre el rumor del supuesto hijo que tiene su ex con su nueva pareja. Además, Galilea Montijo confesó que está tomando terapia con su hijo.

Después de que Galilea Montijo y Fernando Reina decidieran ponerle fin a sus 11 años de matrimonio, la conductora reaccionó ante los rumores generardos sobre la relación con el papá de su hijo Mateo.

Galilea Montijo anuncia su separación con Fernando Reina tras 11 años de matrimonio Getty Images

Con la amabilidad que la caracteriza, Galilea respondió a las preguntas de la prensa sobre el supuesto hijo de su ex. “No, no se sabe de eso, la verdad es que a mí también me sorprendió, no se si tenga que ver con el chisme de la semana pasada, no sé. Yo no voy a hablar de la vida de nadie, menos de la personal, él es un hombre ya soltero, es una excelente papá, lo único que nos interesa es que los dos seamos felices, con nuestros hijos que es lo más importante”, destacó.

“Yo lo que sé, a ver, es que no es cierto, pero yo no soy nadie para andar hablando de la vida de la gente, pero hasta donde yo sé muchachos, no es cierto”, agregó la conductora desmintiendo el rumor de que Fernando Reina tiene un hijo.

Por otro lado, comentó que la comunicación con su ahora ex esposo es constante, ya que comparten un hijo en común. “Hablamos todos los días, porque tenemos algo para toda la vida que son nuestros hijos”.

En este sentido, aprovechó para aclarar que su matrimonio no terminó por alguien más. “No, siempre lo dije, aquí no hubo terceros en discordia, fue una decisión de adultos, de dos personas que lo único que quieren es lo mejor”.

Finalmente, Galilea Montijo comentó que está acudiendo a terapia y su hijo también, para enfrentar la separación.

“Voy al día, ha sido muy difícil, pero estoy tranquila, porque mi hijo está bien, está tranquilo, abrazando esta situación por la que él está pasando, con mis terapias, también el niño con terapias, porque es una situación difícil”.

“Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil, es un duelo y te tienes que ir acoplando a tu nueva vida y es difícil, no soy, ni la primera, ni la última. Gracias a Dios lo que me tiene muy ocupada es mi trabajo y mis amigos que no me han soltado, la gente que me quiere mucho”, concluyó.