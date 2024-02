Galilea Montijo se sincera sobre la complicada relación que tiene con su hijo Mateo

Durante una emisión del programa, la periodista Paola Rojas reveló que uno de sus hijos le pidió no asistir a sus partidos de futbol porque esto genera burlas de parte de sus amigos, en tanto, Galilea Montijo comentó que a ella le pasa lo mismo con su hijo Mateo.

“A mí me dio sentimiento, a mí también me lo dicen”, expresó, Galilea y agregó, “es horrible que te callen, a mí me pasa con Mateo en el futbol, me dice ‘mamá no grites’"-

Galilea Montijo habló sobre el bullying que sufrió Instagram

“Mi hijo evitaba que yo fuera a sus entrenamientos de futbol; un día lo hablamos y me pidió que por favor no fuera. Lo molestan mucho y me duele”. La presentadadora de noticias comentó que la situación es difícil para ella pero respeta la decisión de su hijo y mantiene la esperanza de que esto cambie.

En tanto, al escuchar a Paola, Galilea Montijo dijo que su hijo Mateo evita su presencia en eventos importantes para él como sus entrenamientos y partidos de futbol. No obstante, la famosa ha tratado de no dejarse llevar por las emociones que la atormentan y ha tratado de mantener la calma como madre para poder enfrentar juntos esta etapa.

En este sentido, Galilea ofreció un mensaje de esperanza y fortaleza para las familias que enfrentan este tipo de desafíos.

Galilea Montijo y Fernando Reina tienen un hijo en común, Mateo Instagram @galileamontijo

Ambas famosas recibieron un consejo de un profesional invitado que resaltó la importancia de tener comunicación y apoyar incondicionalmente a sus hijos durante la etapa de la adolescencia.