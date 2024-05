¿Georgina Rodríguez lleva una mala relación con su suegra? El gesto de Cristiano Ronaldo en redes que podría confirmarlo

Durante años, se ha especulado sobre una supuesta rivalidad entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo. Estas versiones iniciaron tras la filtración de una serie de comentarios que supuestamente la progenitora del astro habría hecho sobre su nuera y madre de sus nietos, en los que se aseguraba que la considera como “una mujer frívola”.

Qué se sabe de la supuesta enemistad que tienen Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, la madre de CR7

Estos rumores nunca han sido abordados públicamente por ninguno de los involucrados, quienes están conscientes de la influencia mediática que tiene el futbolista y cómo su vida familiar es vista como ejemplo para muchos de sus fanáticos.

No obstante, los seguidores de esta famosa familia no quitan el dedo del renglón y constantemente analizan cada movimiento que dan sus integrantes, con el fin de encontrar alguna pista que delate qué tan cierta es esta enemistad. Fue así como en días pasados las redes sociales se percataron de un gesto que presuntamente confirmaría que, efectivamente, Georgina y su suegra no tienen una buena convivencia.

El inquietante gesto de Cristiano Ronaldo que pondría en evidencia la nula relación que tienen Georgina y su mamá

A través de una publicación de Instagram, Cristiano Ronaldo aprovechó para celebrar el Día de las Madres y dedicó un mensaje a Dolores Aveiro, su mamá; y a Georgina Rodríguez, su pareja y madre de sus hijos. “Feliz día para las mejores madres del mundo”, escribió el deportista junto a algunas capturas de ellas con sus respectivos hijos.

En el post, el futbolista añadió un par de fotografías de las mujeres en cuestión, sin embargo, llamó la atención un pequeño detalle. Esto debido a que en ninguna de las imágenes aparecen Georgina y Dolores juntas, algo que fue percibido como extraño tomando en cuenta que llevan más de siete años siendo familia y se ven con regularidad gracias a que Aveiro disfruta pasar tiempo con sus nietos.