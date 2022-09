¡Habrá boda! Alexis Ayala se compromete con Cinthia Aparicio

La pareja compartió la feliz noticia de su compromiso en redes sociales con un video donde muestran el anillo que el actor le dio a Cinthia.

A poco más de un año de su relación, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio decidieron dar el siguiente paso y llegar al altar. Su romance ha dado mucho de qué hablar debido a que la joven es 28 años menor que él, sin embargo, esto parece no tener importancia para ellos, quienes viven al máximo su amor.

Fue mediante redes sociales que ambos compartieron una publicación en la que Cinthia presume su anillo de compromiso y en la leyenda del post se lee, “Sí en todos los idiomas”, en respuesta a la pregunta de Alexis si quería casarse con ella.

Alexis y la actriz hicieron público su noviazgo a mediados de septiembre del año pasado mediante un romántico video en el que se dejaron ver bailando y besándose.

La relación del intérprete con Cinthia surgió 7 meses después de su divorcio con Fernanda López; el actor Alexis Ayala volvió a encontrar el amor y detalló que para este no hay edad. La pareja se conoció durante las grabaciones de la telenovela “Si nos dejan”.

“Yo la conocí haciendo una escena. Me gustó y dije, ¡Ay! me gustaría conocerla, porque te puede gustar toda la gente y puedes decir: ¡Ay qué bonita, está re-bien! pero me gustó por cómo hizo su trabajo. Terminando la novela se hizo una reunión en mi casa y yo la invité, ahí empezamos a platicar y se empezó a dar”, dijo en una pasada entrevista sobre Cinthia a quien considera “el amor de su vida”.

