“He hablado con mis hijos”, esto dijo Nacho Palau, ex de Miguel Bosé sobre el asalto

El famoso intérprete Miguel Bosé dio a conocer que 10 ladrones entraron a su lujosa residencia de 60 millones de pesos en el fraccionamiento Rancho San Francisco, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

El cantante de 67 años informó que el pasado viernes se encontraba en su casa junto a sus dos hijos Diego y Tadeo de 11 años a las ocho de la noche cuando entró un comando armado de 10 hombres para atarlos y robar sus pertenencias.

A pesar del susto, Miguel Bosé expresó que afortunadamente sus hijos y todos se encuentran bien. “Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado, para hacerlo corto, estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables”, contó.

Ante la desafortunada noticia, el ex del artista se pronunció al enterarse de lo que había ocurrido y dijo que habló con sus hijos, los mellizos que acaban de cumplir 12 años y viven en México con Miguel.

Cabe mencionar que debido a la diferencia horaria, Nacho se enteró después de que trascendiera la noticia en la prensa nacional, “no sabía nada de lo sucedido. Me enteré por la prensa. He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto pero están todos bien”.

Aunque no entró en detalles, agregó que espera que sus hijos no tengan afectaciones tras el hecho traumante que vivieron. “Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos están bien, Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas”, manifestó.

¿Habrá reconciliación entre Nacho Palau y Miguel Bosé?

El cantante y el escultor se reunieron con sus hijos para disfrutar de unas maravillosas vacaciones el pasado mes de julio en Mallorca. “El reencuentro ha sido fenomenal, juntar a la familia siempre es bueno, para los niños vernos ha sido maravilloso, otra cosas es cómo se mantenga luego, pero sí, fue algo muy bonito”, dijo Nacho sobre su reencuentro con su ex.

“Cuando nos reencontramos nos dimos un abrazo y un beso en la mejilla. Durante estas vacaciones hemos recordado momentos muy bonitos, sobre todo momentos que vivimos junto a los niños”, dijo Nacho, quien tras estas declaraciones dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

“He hablado con mis hijos”, esto dijo Nacho Palau, ex de Miguel Bosé sobre el asalto

Nacho dejó en claro lo bien que la paso junto a Miguel, no obstante, fue cuestionado sobre si volvería con él, a lo que él respondió, “nunca se puede decir de esta agua no beberé, con el tema de la enfermedad ha habido un acercamiento, cuando ves que te puedes ir a otro barrio la forma de pensar cambia, la separación fue demasiado dura, por mucho que el reencuentro con los niños haya sido estupendo ahí pasaron cosas muy gordas, no me veo todavía en el punto de tener una relación estrecha con él”.

Incluso comentó que sus hijos le preguntaron si iban a volver a estar juntos, a lo que él respondió, “de momento la cosa va tranquila”.