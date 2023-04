Hija de Andrés García revela por qué no asistió al funeral de su padre

Entre Andrea y el histrión Andrés García hubo grandes diferencias que marcaron una tensa relación entre padre e hija. Una de las grandes críticas que ha recibido Andrea es por qué no asistió al funeral de su papá quien falleció a los 81 años. Aunque lo despidió en redes sociales, no llegó a Acapulco para darle el último adiós a su padre; el único de sus tres hijos que asistió fue su hijo Leonardo García.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen del mar de la llamada “Perla del Pacífico”.

Andrea dio detalles de su ausencia en el velorio de su padre, la hija del galán del cine mexicano, quien vive en California, reveló la verdadera razón por la que no acudió.

“Vivo al día, si no trabajo no pago la renta y yo ya había pedido permiso para la obra tres días y si no voy a trabajar me corren”, dijo Andrea en el programa “Hoy”, aclarando el por qué no llegó al funeral de su papá.

No obstante, a pesar del revuelo que causó su ausencia, agradeció el apoyo a los seguidores de Andrés. “Gracias por respetar estos momentos privados, personales y bendiciones que toda la gente que tuvo sentimientos bonitos, pensamientos bonitos para nosotros”.

Por otro lado, Margarita Portillo, viuda de Andrés y quien fue su cuarta esposa, habría dicho que el intérprete no quería que su hija estuviera presente el día de su muerte debido a que “no lo había visitado en 10 años”, a pesar de los problemas graves de salud que enfrentó.

Entre padre e hija existieron númerosos conflictos, se dice que Andrés habría dejado fuera de su testamento a Andrea.