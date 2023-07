Así se lleva Sofía Rivera Torres con su hijastra, primogénita de Eduardo Videgaray

Eduardo Videgaray (53) y Sofía Rivera Torres (30) se comprometieron desde 2020 y este año caminaron al altar en una emotiva y gran boda. Tras años de relación, Sofía —quien participó en La Casa de los Famosos México— forjó un vínculo especial con la familia de Eduardo, y esto incluye a su única hija.

¿Cuántos hijos tiene Eduardo Videgaray?

El conductor ha estado casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Rachel Warrington en 1994; después con Mónica Abin, quien falleció de cáncer en 2017. La tercera esposa es Sofía Rivera Torres. Mónica Abin y Eduardo tuvieron una hija, quien actualmente es una adolescente y lamentablemente se quedó sin una figura materna.

¿Quién es la hijastra de Sofía Rivera Torres?

Sofía tuvo dudas sobre la maternidad, pero la relación que formó con la hija de Eduardo Videgaray le cambió la perspectiva. “Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido mi hijastra, la verdad. Fue una súper sorpresa que me dio la vida, yo sé que ella no la tuvo nada fácil”, expresó la conductora en redes sociales. “La verdad no tuve esa figura materna cuando la necesité, y de pronto llegó la escuincla [apodo de cariño] y se me empezó a quitar un poquito el miedo de ser mamá y me di cuenta que es algo que me gusta y soy buena”.

En una entrevista, Rivera Torres confesó el emotivo mensaje que le dijo a su hijastra el día de la boda: “hoy también me caso contigo y toda la vida me vas a tener; y ella respondió que agradecía a Dios ponerme en su camino”.

En una entrevista con Montse y Joe, Eduardo Videgaray se sincerizó sobre lo mucho que tardó en volver al mundo de las citas tras la muerte de su esposa Mónica. “Escogí a la persona correcta, tuve una hija con ella, que la amo con toda mi alma. Enviudé desafortunadamente, pasó lo que pasó". Y que su hija adolescente tenía sus propias dudas: “uy no, era terrible, lo primero que me preguntó fue, ‘oye papá, todas las madrastras son malas’. Yo le dije en ese momento, ‘no todas las madrastras son malas, eso es una cosa de los cuentos’. Ella tenía un rechazo absoluto a que yo saliera con alguien y poco a poco empecé, me tardé bastante tiempo en salir con otras personas”. Pero ahora Eduardo ha compartido algunas imágenes de su hija con Sofía Rivera Torres, respetando su privacidad y no mostrando ni su rostro ni su nombre verdadero, acuerdos que también sigue la conductora y actriz de ‘Cabo’.