Humbe habló con CARAS de su nueva etapa

Enamorado de su música y reconociendo el gran impacto que esta tiene en su vida y en la de otros, Humbe nos cuenta acerca de su proyecto y la nueva gira que apenas comienza. Aquí te presentamos un fragmento de nuestra plática con este cantante mexicano, si quieres leer la entrevista completa, recuerda que puedes checarla en nuestra edición de abril.

¿Cómo te preparas para el nuevo tour?

He estado con mucha disciplina. Ahora entreno casi cinco horas al día para aguantar el show, pues es muy diferente cantar una canción a hacerlo bailando y con mucha adrenalina. Realmente, hacer un show es mucho más cansado de lo que parece, por ello es tan intensa la preparación.

¿Qué podemos esperar de este nuevo tour?

Arrancó el 15 de marzo en Pachuca. Puedo decir que nunca antes había sentido o experimentado tanta profesionalidad como ahora. Trabajar con mi equipo ha sido increíble y la armonía que tenemos se va a ver reflejada en el escenario.

¿Qué representa “Esencia” para ti?

Es un antes y después no solo en mi carrera sino en mi vida. Fue un momento en que me di cuenta de muchas cosas, la principal es que la esencia siempre está en movimiento y uno la expresa de acuerdo al balance que tiene en su vida. Esencia fue un álbum que me enseñó que vivimos en un cambio constante. Por mucho tiempo, yo defendí que ya había encontrado mi esencia, hoy creo que todos los días aprendo algo nuevo y cada vez me conozco más.

