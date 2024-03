Victor González Herrera nos cuenta lo que es Simiplaneta

Victor González Herrera ha mostrado su preocupación por el medio ambiente en numerosas ocasiones, pero no se ha quedado cruzado de brazos. Una de sus iniciativas para mejorar el mundo en el que vivimos es SimiPlaneta, de la cual nos habla.

¿Qué es SimiPlaneta?

SimiPlaneta nació hace cuatro años y medio. Yo siempre he sido amante de la naturaleza, por ejemplo, cuando me voy de viaje, siempre busco ir a ella, por ello, ¿por qué no protegerla? Cuando tomas consciencia, todo viene de la naturaleza: la medicina, los recursos, la vida misma. Bajo esta idea, desde hace varios años me fui involucrando en temas en pro del medio ambiente, después vino el deseo de contribuir a través de mi organización. Comenzamos por evitar el consumo de bolsas de plástico, incluso antes de que esto fuera una ley. Para ello, comenzamos una campaña con la cual le pedíamos a la gente y clientes de Farmacias Similares que no se llevaran bolsas, y por cada una de ellas, donaríamos el ahorro a proyectos ecológicos. De esta manera, volvimos a los clientes partícipes de nuestros proyectos en pro del medio ambiente. Ahora, la empresa tiene un presupuesto anual destinado únicamente a favor del medio ambiente.

