Estas son las acciones de Victor González Herrera a favor del medio ambiente

Si hay algo que distingue la labor de Victor González Herrera, eso es las acciones que implementa a favor del medio ambiente y esto es algo que realiza tanto a nivel personal como en sus empresas.

Aquí nos precisamente de lo que está haciendo actualmente para mejorar el medio ambiente.

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES A NIVEL GRUPO QUE LLEVAN A CABO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE?

Hay un sinfín de acciones; principalmente, tenemos 43 proyectos de reforestación en todo México; 43 ecosistemas que son casa de una gran diversidad de flora y fauna. También, el año pasado compramos una isla en la Patagonia, es un archipiélago, y es importante porque estaban por destruirla y nosotros la compramos para protegerla y conservarla; hoy es una reserva ecológica de SimiPlaneta en Chile. Asimismo, queremos eliminar nuestra huella de carbono, implementando celdas solares en más de 250 farmacias y el corporativo. Sin duda alguna, puedo asegurar que fomentamos una cultura del cuidado del medio ambiente en todos los sentidos.

¿QUÉ ACCIONES LLEVAS A CABO A NIVEL PERSONAL EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE?

Ante todo, busco ser congruente con lo que digo y hago, pues de lo contrario, la gente no te cree y el efecto no se replica. En lo personal, me muevo en bici la mayor parte del tiempo, evito el consumo de plásticos como en botellas y bolsas, y he reducido notoriamente mi consumo de agua... creo que la suma de pequeñas acciones, es la que genera el cambio, pero, principalmente, debemos poner el ejemplo para que la gente lo crea y lo replique.

