Humberto Zurita revela que sus hijos podrían realizar bioserie de Christian Bach

Hace poco, Emiliano Zurita, hijo de Humberto y la difunta actriz Christian Bach, fue cuestionado sobre la posibilidad de que en un futuro pudiera producir una serie dedicada a su mamá.

Emiliano no descartó la idea e incluso dijo que le gustaría volverla realidad. Ahora, su papá Humberto Zurita, viudo de Christian Bach, fijó su postura ante este proyecto y dejó en claro que si queda en manos de sus hijos, él estará de acuerdo.

“Me encantaría que lo hicieran porque ellos tienen su propia prodyctora Adiccion House. Si él o ellos, Sebastián y sus socios, mis hijos, preparan una serie y una película. Y si ellos están pensando la bioserie, ¡qué padre”, ‘qué maravilla”, su mamá no era de ese tipo de actuar, por eso ha habido una secrecía alrededor de ella, no le gustaban los homenajes, ni nada, pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje está bien”, declaró durante un encuentro con la prensa tras la presentación de la obra ¡Papito Querido! en la Ciudad de México.

Asimismo, contó si habría algún límite en cuanto a los temas que se pudieran tocar en la serie, pues es bien sabido que Christian Bach, siempre se caracterizo por ser muy discreta con los detalles de su vida personal.

“Me gustaría saer qué idea tienen, qué están planeando para hablar de su mamá. Yo creo que no hay límites, porque en la vida de Christian no hay límites, los límites son los que puso ella y son los que estamos respetando, no fue una mujer de límites. No habría nada que esconder, era una mujer integra”, señaló el protagonista de melodramas y series televisivas.