El actor Humberto Zurita se sinceró sobre su situación sentimental y dejó en claro que no está solo.

Humberto Zurita abrió su corazón y aseguró que sus hijos son su prioridad, aunque ya hayan crecido y no lo necesiten. El intérprete de “La querida del centauro”, reveló que después de la muerte de su esposa Christian Bach, no está buscando una nueva pareja.

Fue hace tres años que el actor se despidió del amor de su vida, después de un sólido matrimonio de más de 30 años. Desde entonces, el famoso ha mantenido vivo el recuerdo de su amada esposa.En sus redes sociales ha dejado ver lo mucho que la extraña y el amor que le sigue teniendo a pesar de que ya no esté aquí.

Es por eso que ante las nostálgicas publicaciones que ha compartido el actor, sus seguidores se preguntan si volverá a abrir su corazón al amor.

El actor de 67 años aclaró que se encuentra bien y no en depresión como especulan debido a las imágenes y mensajes que dedica a su fallecida esposa.

Por esta razón, el también productor confesó que, aunque sigue creyendo en el amor, en esta etapa de su vida no está entre sus planes iniciar una nueva relación sentimental y aseguró que prefiere dedicar su tiempo a sus proyectos laborales y a estar junto a sus hijos Sebastián y Emiliano.

“Estoy muy bien, yo creo que el amor tiene muchos colores. Mis hijos son mi prioridad hoy en día, el amor hacía mis hijos, y también el amor a mis amigos, amigas, a mis compañeros…”, afirmó.

Y agregó que no está interesado en una nueva pareja, “no lo estoy buscando tampoco lo estoy negando, pero no es algo que yo esté buscando”.

Finalmente, aclaró los rumores que han circulado sobre él y dijo, “tengo amigas, y luego por ahí salen cosas, pero no les hagan caso, estoy tratando de vivir”.

“No me siento ni viudo ni soltero, ni solo como para andar diciendo: ‘Ay, yo quiero encontrar una pareja’. no estoy en ese tono. No descarto nada, absolutamente nada, pero ella (christian bach), siempre va a estar en el corazón de mis hijos y en el mío, siempre, siempre va a estar”, finalizó.

