Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa reveló cuáles eran los planes que tenía con el cantante

Hace tres meses que el cantante Julián Figueroa perdió la vida por un infarto a los 27 años, lo que dejó un profundo dolor para su familia, especialmente para su mamá Maribel Guardia, su esposa Imelda Garza y su pequeño hijo José Julián.

Ahora, Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa se sinceró sobre los planes que había hecho junto al cantante y contó por primera vez cómo surgió el amor entre ellos. Imelda recordó que conoció al músico en una fiesta en Monterrey.

“Estábamos en una fiesta en Monterrey y yo de grinch, porque yo siempre he sido un grinch, estaba sentada en un sillón con los brazos cruzados y llegó otro grinch, igual que yo y se sentó a lado de mí. Entonces empezamos a platicar y platicamos tan padre que al final me pidió el número, pero ahí no fue cuando anduvimos, o sea estuvimos teniendo conversaciones a larga distancia por teléfono durante 4-5 meses, y luego empezaron las llamadas telefónicas de 11 horas, una vez hablamos como un día y medio, o sea no dormimos”, contó.

Más adelante, tras una serie de largas conversaciones al notar la gran química que existía entre ambos, Julián Figueroa volvió a ver a Imelda y empezaron su relación amorosa. “Yo tenía un viaje a Tuxpan y él me fue a ver hasta allá y ahí nos hicimos novios”, comentó Imelda.

Durante una entrevista para el programa Despierta América, Imelda reveló que Julián deseaba llegar junto al altar con ella para celebrar su boda por la iglesia. "Él quería que nos casáramos por la iglesia, me lo dijo varias veces: '¿Y si nos casamos por la iglesia?’ Y yo (le decía): ‘Después, ¿para qué quieres fiesta? Vámonos de viaje”, explicó. Asimismo contó que planeaban viajar juntos a Asía y a Disney. “También teníamos un viaje a Japón pendiente, ya no sé con quién lo voy a hacer. “Teníamos planes de hacer un viaje a Disney, era el sueño de él más que el mío porque a mí me gusta Disney, pero nunca se me ha hecho tan mágico como a él... Él me llevó a Disney y me dijo:' me encanta y quiero que José Julián venga conmigo”.

Tras la triste pérdida de su hijo, la actriz se ha refugiado en su nieto, con quien ha convivido aún más. Ahora, a tres meses de la partida de Julián, Maribel escribió en sus redes sociales, “tres meses, te llevaste un pedazo de mi corazón, pero el que me quedó está lleno de tu luz, tus sonrisas y de los mejores recuerdos que le pueden quedar a una madre de su hijo. Suspiros al cielo, niño de mi alma”, escribió.