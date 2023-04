Quién es la esposa, ahora viuda, de Julián Figueroa y el hijo que tuvieron juntos

Maribel Guardia confirmó la triste noticia de la muerte de su hijo Julián Figueroa a los 28 años. “Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano”, escribió la famosa Maribel Guardia, quien reveló que la policía lo encontró en al interior de su habitación. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. eL parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

¿Quién era la esposa de Julián Figueroa?

El hijo de Maribel Guardia estuvo casaco con la modelo y actriz Ime Tuñón y juntos tuvieron un hijo. Ime formó parte del grupo Finnix con cuatro integrantes en total, y reveló en 2020 que su esposo Julián Figueroa la apoyaba en su totalidad con esta carrera y que juntos demostraron que ser madre trabajadora y famosa es totalmente viable.

La nuera de Maribel Guardia dijo en otra ocasión, “pues Julián no es machista gracias a Dios, él apoya que las mujeres trabajen, su mamá toda la vida trabajó así que no creo que haya problema en ello”.

La pareja que se conoció en 2013, en San Pedro Garza García, tuvo un hijo en 2017 y los novios se casaron ese mismo año en una ceremonia privada. Su pequeño hijo es José Julián, de 5 años y que cuenta con un simpático perfil de Instagram.

Maribel Guardia e Ime Tuñón han mantenido una relación muy buena, compartiendo videos y fotogragías juntas, además de compartir la alegría que es tener al pequeño José Julián como parte de la familia, pues es el primer nieto para la famosa de 63 años.

El año pasado Julián se disculpó públicamente porque se sacó de contexto un comportamiento que tuvo con una fan. “Las fotos que me tomaron fueron de una chava que se me acercó cuando estaba cantando, y me dio un beso”, reveló en ‘Ventaneando’ vía El Universal. “Reconozco que tal vez mi forma de actuar no fue la más apropiada y le ofrezco una disculpa a mi esposa que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A mi esposa, que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor”.

Ime, quien tiene menos de 30 años y es originaria de Veracruz, también se ha dedicado a ser bailarina aérea. No se ha pronunciado al respecto de la muerte de su esposo Julián Figueroa.

El último mensaje de Julián a su esposa fue por los 9 años de casados: “Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida; pedirle a la mujer mas hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermosos viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo, Ime, desde el principio hasta el final”.

A Julián Figueroa le sobreviven su hijo de 5 años José Julián, su esposa Ime Garza-Tuñón y su madre Maribel Guardia.

Rogamos pronta resignación 🙏 pic.twitter.com/lBtTwoCdEe — Juan Gerardo Hernández (@juangerardohr) April 10, 2023