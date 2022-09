Jane Fonda: “Es un cáncer muy tratable, así que me siento muy afortunada”

La actriz estadounidense Jane Fonda, reveló que fue diagnosticada con linforma no Hodgkin y está recibiendo tratamientos de quimioterapia para su recuperación.

En sus redes sociales, la actriz y activista climática Jane Fonda, dio a conocer la noticia de que tiene cáncer. “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobrevive, así que me siento muy afortunada”, dijo la famosa que ha sido protagonista de películas como “Youth”, “The Morning After”, “On Goldel Pond”, entre otras.

La famosa de 84 años dijo que lleva seis meses recibiendo los tratamientos adecuados para su recuperación y que no dejará que esta situación interfiera en su activismo climático. Además, agregó que los “mejores médicos la están atendiendo”, y se siente “privilegiada por ello”.

Asimismo, hizo una reflexión sobre su enfermedad y asegura que la tomará con la mejor actitud. “El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad- casi 85- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”.

Según el Instituto Nacional de Cáncer, el linforma de Hodgkin es una enfermedad por la que “se forman células malignas en el sistema linfático”. Algunos síntomas son, fiebre, sudores nocturnos excesivos, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, sensación de cansancio, entre otros.

