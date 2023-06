Jaydy Michel habla sobre la situación que atraviesa su ex, Alejandro Sanz

En medio de la situación que atraviesa el cantante Alejandro Sanz, Jaydy Michel, su expareja y madre de su hija Manuela de 21 años de edad, rompió el silencio sobre lo que está ocurriendo. “He estado en contacto con él y el motivo de su malestar no lo sé, son cosas que yo creo que pueden suceder y me parece maravilloso que haya dado luz cuando él no suele abrirse en esos aspectos. Es valiente por su parte. Mi hija le puso fuerte y valiente”, declaró la modelo ante las cámaras durante un evento de moda en Madrid.

Asimismo, Jaydy recalcó la buena relación que mantiene con Sanz y reconoció el que haya expresado sus sentimientos de manera pública al reconocer el mal momento por el que está atravesando. “Todos pasamos por malos momentos, todos los hemos pasado y no le damos voz. No hay que esconderlo, y que él se abra y lo diga es de agradecer y de respeto”. “No todo el mundo va contando cómo se siente y cuando alguien lo dice es como para que no sé si aplaudir, pero para agradecer y tomar en consideración”, añadió.

Por último se refirió a la separación de Sanz con Rachel Valdés y en pocas palabras comentó, “una ruptura nunca es fácil”.

¿Qué ha dicho Alejandro Sanz sobre lo que está atravesando?

El mensaje más reciente del cantante fue para desmentir los rumores que han surgido tras su separación con Rachel Valdés. El español tomó una vez más sus redes sociales para aclarar que su crisis personal no tiene nada que ver con su ruptura amorosa.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estad de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo. Rachel, cariño tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte”, dijo sobre la artista cubana que tras romper con Sanz regresó a vivir a Barcelona.