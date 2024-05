El contundente gesto con el que Jennifer Lopez desmintió la crisis de su matrimonio con Beck Affleck

Esta semana, Jennifer Lopez visitó tierras aztecas para promocionar “Atlas”, su nueva película, viaje que se produjo justo en medio de los rumores de que las cosas en su relación con Ben Affleck no van bien. Pese a que la cantante evitó ahondar en este tema, sí tuvo un guiño que le hizo frente a los dichos en torno a su vida personal.

Jennifer Lopez reafirma su compromiso con Ben Affleck y enfrenta rumores de separación

Durante un breve encuentro con sus fanáticos y diversos medios de comunicación, la artista, muy a su estilo, dejó ver que las cosas entre ella y su esposo están completamente alejadas de las versiones de divorcio que han surgido.

Entre las dinámicas que protagonizó la llamada “reina del Bronx”, presumió discretamente el ostentoso anillo que le dio Ben Affleck cuando se casaron en 2022, año en el que vivieron una boda de fantasía respaldada por su magnífica historia de amor que los hizo reencontrarse 20 años después de que terminaron el noviazgo que tuvieron en su juventud.

Así aclaró JLo el estatus de su matrimonio

Además del deslumbrante atuendo que vistió durante la noche, un aspecto que llamó la atención del público fue el hecho de que ella sí lleva consigo su anillo de bodas. Esto debido a que en días pasados, Ben Affleck fue visto sin la argolla, lo que para muchos fue una señal de que las versiones de su inminente separación no eran del todo falsas.

JLo lució radiante durante su visita a México, a pesar de las especulaciones sobre su matrimonio Getty

Tras la filtración de estas fotos del actor “aparentando ser un hombre soltero”, nuevamente se colocó la joya, de modo que los dos siguen presumiendo de su unión matrimonial.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado verbalmente ante estas especulaciones. No obstante, supuestos amigos cercanos a la pareja le han dicho a diversos medios americanos que su romance no atraviesa un buen momento, aunque aún no definen si terminarán separándose definitivamente.