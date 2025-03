Justin Bieber comparte una tierna foto junto a su hijo de 7 meses tras revelar que tiene problemas de ira

Justin Bieber emocionó a sus seguidores al compartir dos fotografías junto a su hijo, Jack Blues, de 7 meses de edad. Aunque no se ve la carita del pequeño, se trata de una imagen muy tierna, pues se logra ver que padre e hijo comparten el cabello rubio oscuro y el pequeño abraza el rostro de su famoso padre mientras está acostado en una toalla.

El carrusel de fotos también incluyó fotos de Hailey Bieber usando un conjunto deportivo rojo, y algunas selfies del canadiense.

“ES PORQUE SOY UN MANÍACO que dedicamos Jack Blues Bieber a Jesús”, escribió Justin Bieber en la descripción de la publicación sin dar más detalles.

El pequeño Jack Blues Bieber nació el 23 de agosto de 2024 y la pareja anunció la feliz noticia a través de una publicación en Instagram donde escribieron: “Bienvenido a casa, Jack Blues Bieber”, junto a una fotografía de su piecito.

Justin Bieber compartió un tierno momento junto a su hijo, Jack Blues Instagram @justinbieber

Justin Bieber causa preocupación por su salud mental

Recientes fotos y actitudes de Justin Bieber han generado gran preocupación, sobre todo por sus reacciones ante la prensa. Además, el intérprete de 31 años ha compartido mensajes de tristeza.

Desde comienzos de este año, el cantante se ha mostrado en redes sociales consumiendo sustancias ilícitas, con conductas erráticas y con una expresión de incomodidad.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘What do you mean?’ reveló que en ocasiones llega a odiarse a sí mismo cuando “cambia” para complacer a los demás.

“Toda mi vida, la gente me ha dicho ‘Justin, te lo mereces’. Pero yo, personalmente, siempre me he sentido indigno de las cosas que me suceden. Como si fuera un fraude. Joder, si supieran lo que pienso, si supieran lo crítico que soy, lo egoísta que soy en realidad no estarían diciendo esto”, dijo hace unos días.

“De pequeño, siempre me dijeron que no odiara. Pero esa enseñanza me hizo sentir que no se me permitía vivir ese sentimiento y nunca le dije a nadie que lo había sentido. Y eso me hacía sentir como si me estuviese ahogando. Me sentía inseguro al reconocer esa emoción. Y creo que solo podemos dejar el odio ir si reconocemos su existencia. ¿Cómo no sentir odio por todo el dolor que experimentamos?”, añadió.

Después, el 22 de marzo, compartió una publicación con tres fotografías, en una de ellas aparece él cuando era niño, y escribió en el post: “También tengo problemas de control de ira. Aunque quiero crecer y no reaccionar de esa manera”.

Unas horas después, volvió a subir otra publicación preocupante: “Creo que me odio a mí mismo, a veces, cuando siento que me vuelvo poco auténtico. Entonces recuerdo que a todos nos están haciendo pensar que somos insuficientes. Pero, aun así, me odio a mí mismo cuando cambio para complacer a la gente”, escribió.

Hailey Bieber, en la mira

Recientemente se ha viralizado un documental no oficial donde se acusa a Hailey Bieber de intentar “copiarle” todo a Selena Gomez, ex novia de Justin Bieber, desde su manera de hablar, estilismos, tatuajes y hasta su show de cocina.

El reportaje llamado “La Peligrosa Obsesión de una Década de Hailey Bieber” fue publicado hace siete meses en el canal de YouTube ‘Internet Oddities’, sin embargo, tomó relevancia recientemente a través de TikTok.

En el video, analizan cómo la modelo supuestamente ha estado fascinada por Justin Bieber desde su adolescencia, cuando era su fan. Recopilaron imágenes de ella en eventos promocionales del cantante canadiense y de cuando se conocieron en 2009, cuando ella tenía 13 años y él 15 en ‘The Today Show’, momento en el que el papá de la maniquí, Stephen Baldwin, los presentó.

Justin Bieber y Hailey Bieber Instagram @justinbieber

Aunque ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto, Justin Bieber ha estado subiendo varias fotos de su esposa a su cuenta de Instagram, lo que sus seguidores han visto como un detalle de apoyo para echar por tierra los rumores.

En 2022, el cantante acudió a ‘The Ebro Show’, donde reveló que tuvo un “colapso emocional” al darse cuenta de que su matrimonio no resolvería todos sus problemas personales.

“Es un viaje. Recuerdo cuando me casé por primera vez, tuve un pequeño colapso emocional porque pensé que el matrimonio iba a solucionar todos mis problemas y no fue así”, dijo Justin Bieber.