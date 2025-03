Justin Bieber cumple 31 años entre rumores sobre su drástico cambio de imagen

Justin Bieber celebra 31 años este 1 de marzo, entre rumores sobre su salud y bienestar. En los últimos días, el cantante y compositor canadiense ha despertado preocupación entre sus seguidores sobre una posible adicción a las drogas, en gran parte debido a que ha sido visto con un aparente deterioro en su estado físico.

¿Qué dijo Justin Bieber sobre su supuesto consumo de drogas?

El intérprete de “Baby” también ha compartido videos donde aparece fumando y luciendo sonriente frente a la cámara, mostrando con detalle sus dientes. La canción “Attitude” de Don Toliver sonaba en el fondo.

Esta no es la primera vez que Bieber muestra el consumo de drogas en sus redes sociales. El martes 25 de febrero, Bieber llamó la atención cuando publicó un video de sí mismo rapeando sobre estar “drogado”.

Justin Bieber ha compartido contenido que preocupa a sus seguidores INSTAGRAM

Sus seguidores han demostrado su preocupación por el estado del intérprete de “Never Say Never” y reaccionaron a dichas publicaciones con comentarios como: “No entiendo si me tengo que preocupar o si vas a sacar música nueva”, “Justin, por favor mírame, tú no eres así” o “Estas raro mi amor, que carajos subiendo historias fumando porro. Subí una historia con Jack VAMOS A LO IMPORTANTE”.

Ante esto, el representante del cantante habló con TMZ sobre dichos rumores. “Las versiones sobre el supuesto consumo de drogas de Justin son completamente falsas. Este tipo de acusaciones son agotadoras y lamentables”

El representante también destacó lo dañinas que son estas narrativas: “Muestran que, a pesar de la verdad evidente, algunas personas siguen empeñadas en mantener vivas historias negativas, sensacionalistas y perjudiciales”.

¿Cómo festeja Justin Bieber su cumpleaños?

A pesar de los rumores, el cantante publicó en sus redes sociales varias imágenes de él disfrutando del ski y la nieve, en compañía de varios amigos.

Su representante también dijo que la estrella del pop se encuentra en un excelente momento personal y que se dedica activamente a la paternidad, dado el reciente nacimiento de su hijo Jack Blues, quien tiene 6 meses y es fruto de su matrimonio con la modelo y empresaria Hailey Bieber.