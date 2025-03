Karla Sofía Gascón le dedica un emotivo mensaje a Madonna por su apoyo a ‘Emilia Pérez’

Karla Sofía Gascón, quien ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, le dedicó un emotivo mensaje a la cantante Madonna para agradecerle por su apoyo, tanto para ella como para la película que protagoniza, ‘Emilia Pérez’.

La actriz española, quien estaba nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz principal, perdió ante Mikey Madison, de ‘Anora’. Sin embargo, disfrutó de las fiestas después de la ceremonia y una de las primeras personas en consolarla fue la intérprete de ‘Like a Virgin’.

Por ello, Karla Sofía Gascón le dedicó un cariñoso agradecimiento a Madonna, mismo que acompañó con una fotografía en blanco y negro en la que se puede ver a la cantante de 66 años abrazando a la actriz.

“Madonna, quiero agradecerte todo el cariño que me has demostrado, por la invitación a la fiesta que me diste después de los Oscar y por tus palabras de amor y fuerza. Te amo”, escribió la española.

La originaria de Alcobendas, España, también le extendió su gratitud a sus colegas actores que le mostraron su apoyo en su paso por la gala de los Oscar.

“Aprovecho también para agradecer a todos mis compañeros de Hollywood que me manifestaron su apoyo y admiración esa noche, tanto en la gala como en la fiesta”.

Karla Sofía Gascón le dedicó un emotivo mensaje a Madonna Instagram @karsiagascon

Madonna dice que ‘Emilia Pérez’ es su película favorita del año

A través de su cuenta en Instagram, Madonna compartió varias fotografías de su paso por el after party de los premios Oscar, donde, además, reveló que sentarse junto al director de ‘Emilia Pérez’ fue su momento más destacado de la noche.

“Organizar una fiesta de los Oscar todos los años con mi manager es desafiante, estresante y requiere mucho tiempo. Pero siempre lo logramos al final”, escribió la intérprete de 66 años

“¡¡Pude pasar tiempo con personas que amo y admiro!! Lo más destacado para mí fue sentarme junto a JACQUES AUDIARD, el director de Emilia Pérez, ¡¡¡mi película favorita de este año!!! (Sosteniendo su Oscar) ¡¡¡Y ver actuar a Lil Wayne!!!”, añadió.

Este mensaje de la llamada ‘Reina del Pop’ ha causado la molestia de muchos de sus seguidores, razón por la que decidió limitar los comentarios.

Los elogios de Madonna a ‘Emilia Pérez’

Esta no es la primera vez que Madonna aplaude la película ‘Emilia Pérez’, pues en octubre de 2024 ya se había expresado sobre este proyecto en redes sociales, calificándola como “obra maestra” y “genial”.

De acuerdo con Karla Sofia Gascón, la cantante se emocionó hasta las lágrimas al ver una proyección privada, por lo que incluso invitó al elenco a Nueva York para ver la película por segunda vez.

“Madonna había visto la película ya dos veces y quería recibirnos en Nueva York la segunda vez que la vio. Quería conocerme a mí expresamente además. Me dio un abrazo llorando y fue maravilloso”, relató la actriz en una entrevista a finales de enero de este año.

En octubre pasado, Karla Sofía Gascón ya le había dedicado un mensaje a Madonna a través de una publicación en redes:

“Cuando entré a la sala me abrazaste tan conmovida que me partiste el corazón, no me gusta ver a la gente llorar, y con esta película no paro. Me guardo en el alma este especial momento y las fotografías tan hermosas que nos hicieron juntas, que espero pronto vean la luz. Mucho éxito y amor”.