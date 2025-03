Karla Sofía Gascón sufre dramático momento tras los Oscar 2025 que podría haber puesto en peligro a su hija

Karla Sofía Gascón, quien ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas por sus polémicas declaraciones y viejos tuits, denunció que se “drogó” por accidente con un regalo.

La actriz española, quien fue nominada a Mejor Actriz por su papel protagónico en ‘Emilia Pérez’, dijo hace algunas semanas que se alejaría de las redes sociales por el bienestar de sus compañeros de elenco y el equipo que trabajó en la polémica película francesa, sin embargo, se pronunció en sus historias de Instagram sobre un sorprendente incidente.

Karla Sofía Gascón se llevó un gran susto con un regalo de los Premios Oscar

Karla Sofía Gascón reapareció en público el pasado 2 de marzo cuando acudió a la gala de los premios Oscar, donde competía por el galardón a mejor actriz principal, aunque no desfiló por la alfombra roja.

Sin embargo, la actriz de 52 años reveló que se llevó una terrible sorpresa con uno de los regalos que recibió.

“Hago un paréntesis porque lo que me pasó anoche fue muy ‘gracioso’ (por llamarlo de alguna manera) y quería compartirlo , me parece que es importante reírnos de nosotros mismos”, comenzó su escrito en sus historias en Instagram.

“Pues resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como mejor actriz principal, me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor limón. Hasta ahí todo bien”.

“De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: ‘a ver si me ha sentado mal algo que he comido -reviso la composición de la bolsita de chips- nada. De la lata de refresco y…”

La actriz de ‘Nosotros los Nobles’ adjuntó una fotografía del refresco, donde se puede ver que entre sus ingredientes está el ‘MG THC’.

Karla Sofía Gascón Instagram @karsiagascon

Karla Sofía Gascón, aliviada de que su hija no se llevó el refresco con THC

Aunque prefirió tomarlo con humor, Karla Sofía Gascón admitió que esta situación le generó inquietud, pues pudo ser su hija quien se llevara el refresco a la escuela y las consecuencias pudieron ser mucho peores.

“Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio”.

“En fin, el resto de los regalos muy bonitos, gracias”, finalizó.

Publicación de Karla Sofía Gascón Instagram @karsiagascon

¿Qué es el THC?

El tetrahidrocannabinol (delta-9-tetrahidrocannabinol), mejor conocido como THC, es el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en las plantas de cannabis. Es la sustancia química responsable de los efectos “colocantes” que experimentan las personas al consumir marihuana.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el THC provoca que las neuronas liberen dopamina. Este es un químico que influye en el estado de ánimo y el pensamiento. También se lo conoce como el químico cerebral encargado de la sensación de bienestar.

Entre los síntomas está el aumento del apetito, aumento de las sensaciones, relajación, posibles delirios y confusión, provocar que el cerebro no funcione correctamente, afectar el estado de ánimo, aumento del ritmo cardiaco y la presión arterial, infecciones respiratorias, irritación de las vías respiratorias, debilitamiento del sistema inmunitario, además de que puede causar adicción.

¿Quién es la hija de Karla Sofía Gascón?

Karla Sofía Gascón conoció a su esposa, Marisa Gutiérrez, cuando la actriz tenía 19 años, en un bar de Alcobendas, su ciudad natal, a las afueras de Madrid, y desde entonces han crecido juntas de la mano desde hace más de tres décadas.

Su relación comenzó mucho antes de que Karla Sofía Gascón comenzara su transición de género.

Fruto de su matrimonio, tienen una hija llamada Victoria Elena, quien nació en 2011 y vivió de primera mano el proceso de transición de su madre.

Aunque Karla Sofía Gascón suele mantener su vida privada fuera de foco, se sabe que hay una increíble relación entre las tres, comparten su gusto por los viajes y su amor por la naturaleza.

Karla Sofía Gascón se pronuncia tras su aparición en los premios Oscar

Karla Sofía Gascón se pronunció tras la broma que Conan O’Brien le hizo durante la gala de los premios Oscar, y devolviendo el comentario, sí se refirió a él como Jimmy Kimmel.

“Gracias a los miembros de la @theacademy por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala; me gustó mucho, muy amena y divertida, sobretodo su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien”, escribió en Instagram.

“Me encantó abrazar a tantos amigos y compañeros en este regreso. Enhorabuena a todos los vencedores, sobretodo a @zoesaldana @camilleofficiel @clementducol”, añadió.