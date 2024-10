Kate Cassidy, novia de Liam Payne lamenta la muerte del amor de su vida

A través de una publicación en redes sociales, Kate Cassidy, novia de Liam Payne, rompió el silencio tras el fallecimiento del cantante. “Gracias por todas las amables palabras y el cariño que me ha llegado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Pido y rezo para que me deis el espacio para velar esto en privado. Liam, mi ángel. Tu lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente, y que seguiré amándote el resto de mi vida”, expresó Kate a dos días de la muerte del famoso.

La actriz estadounidense Kate y Liam Payne estuvieron juntos desde 2022, tras romper su compromiso con la modelo Maya Henry, el cantante recuperó la ilusión y volvió a abrir su corazón y debutaron juntos como pareja en la alfombra roja de los British Fashion Awards.

Cassidy expresó su profundo dolor por la partida del artista de 31 años que murió al “caer del terer piso de un hotel en Buenos Aires”, y agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido.

Asimismo, los exintegrantes de la banda británica One Direction se pronunciaron sobre la muerte de su excompañero Lyam Payne.

En redes sociales, la banda envió un emotivo mensaje para despedir a Liam. “Estamos completamente devastados por las noticias sobre la muerte de Liam. Cuando sea su momento y cuando cada uno esté preparado para hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para pasar la pena y procesar la pérdida de nuestro muy querido hermano”, indicaron Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles.