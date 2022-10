La actriz Sylvia Sáenz nos habla de su más reciente proyecto

Tras haber concluido sus estudios en diferentes partes del mundo, como Londres y Nueva York, Sylvia ha logrado cumplir sus sueños y destacar dentro del mundo del espectáculo, “la preparación es lo más importante en la vida”, declaró.

Desde siempre, Sylvia Sáenz ha buscado trabajar en diferentes proyectos, además de que otra de sus pasiones es viajar para así conocer el mundo.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Cortesía

¿Cuál fue el primer trabajo que te dio reconocimiento masivo?

S.S: Creo que al final del día, cada cosa que vas haciendo, poco a poco te lleva a lo siguiente. He tenido ciertos parteaguas que han sido sumamente importantes en mi vida. El concepto de reconocimiento no me encanta, pero yo diría que cuando hice Betty en NY hace unos años.

¿Cómo te sientes respecto a tu trayectoria dentro del mundo del espectáculo?

S.S: Esta industria cambia muchísimo, pero al final del día la esencia sigue siendo la misma. Es una carrera que está en constante cambio al igual que yo, estoy muy feliz y agradecida con los proyectos que he hecho y las oportunidades que se me han dado, 16 años llevo en esto y sin duda alguna, la vida que tengo hoy no es exactamente como me la imaginaba, pero definitivamente termino siendo mi meta, aplaudo todos mis momentos recorridos.

¿Cuándo eras chica, cómo te veías en unos años?

S.S: Digamos que cuando era chiquita nunca pensé exactamente en dedicarme a la actuación, fue algo que se fue dando, siempre lo he dicho “es una carrera que me buscó más a mí que yo a ella”. Tuve mucha suerte y muchas oportunidades desde el inicio. Lo que sí es que, desde chica, siempre quise salir a ver el mundo de alguna u otra forma, siempre fui muy independiente, disfrutar mucho mi espacio, el estar sola, los retos. Al final, siempre me vi viviendo en otro país, otra ciudad como lo es Nueva York y en su momento Londres. En fin, esa parte de viajar y salir por el mundo lo he cumplido de la mano de la actuación, nunca me vi viviendo en México por siempre.

Platícanos sobre Armas de Mujer

S.S: Tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que admiro profundamente, como lo son Kate del Castillo, Jeimy Osorio y Roselyn Sánchez, lo que más disfruté fue el compartir este proyecto con actrices a las que respeto mucho, con una trayectoria mucho más avanzada que la mía. Con este proyecto valoré lo que hago y el trabajar con grandes mujeres.

¿Te sentiste identificada con tu personaje?

S.S: No mucho, es una mujer bastante diferente a mí, es tremendamente independiente, muy insegura pero muy clara con lo que quiere, su psicología es muy diferente a la mía y sus objetivos y aspiraciones también, diferentes a lo que yo quiero.

Fue muy divertido darle vida a un personaje así, tan diferente, imprudente y clara.

¿Fue difícil darle vida a un personaje tan diferente a ti?

S.S: Si, bastante, fue un gran reto, lo más difícil de mi carrera hasta ahorita, pero logré hacerlo y así poder conectar con el público. Fue un proyecto realmente complicado, con muchos retos también emocionales y más porque estuvo la pandemia por Covid de por medio.

¿Cuáles son tus planes a largo plazo?

S.S: Decidí enfocarme más en lo que es el desarrollo de contenido, planeo enfocarme en estudiar, hacer network, conocer gente dentro de la industria que se dedica más a la creación de contenido, para así prepararme con eso. Es mi momento para enfocarme en otras cosas y dejar un poco la actuación a un lado, aunque si la extraño. Ya perdí la cuenta, llevo como 5 o 6 años sin vivir y trabajar en México, tengo muchas ganas de regresar y creo que vienen cosas buenas.

