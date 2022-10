Tras haberse mudado de San Miguel de Allende a la Ciudad de México, Andrea salió de su zona de confort y fue ahí cuando tomó la decisión de continuar el negocio familiar y emprendió en este ámbito con La casa del vidrio.

Por Karen Huerta Arceo

Fotos Einar González

IG: @la_casa_delvidrio, @andreafalva

Las CARAS del emprendimiento: Andrea Fuentes

¿Cómo nació tu La Casa del Vidrio?

A.F: Mis abuelos fundaron la fábrica de vidrio hace 40 años, actualmente está ubicada en San Miguel de Allende, es una empresa completamente familiar. Me vine a México a estudiar derecho a la Anáhuac Norte y empecé a vender objetos de la fábrica a mi suegra y sus amigas, hasta que me empezaron a pedir más y más. Empecé a hacer mi stock en mi casa, en el cuarto de visitas. Después de un tiempo, fallece mi abuela y hereda la tienda mi mamá y ella me invita a asociarme.

¿Qué es lo que más te gusta de haberte incorporado en el negocio?

A.F: Darle valor a la artesanía de nuestro maravilloso país.

¿Cómo explotas tu creatividad en cada proyecto?

A.F: Muchas cosas si las diseño yo pero otras son de diseños que ha habido toda la vida, también nuestros diseños pueden ser personalizados, es una maravilla porque no hay límites.

¿Qué te inspira dentro de tu emprendimiento?

A.F: Crecer, ver como poco a poco el trabajo que he hecho ha rendido frutos. Ver los pequeños logros de todos los días me apasiona muchísimo, me hace creer más en mí. Yo trabajé 6 años en un banco y ahora que estoy en esto, estoy feliz de haber salido de mi zona de confort.

¿Qué fue lo más difícil de emprender?

A.F: La incertidumbre de si va a salir bien o no, nunca sabes si tu trabajo va a dar frutos, aunque estés haciendo las cosas bien.

¿Por qué decidiste emprender en la Ciudad de México?

A.F: Antes solamente teníamos ventas a través de Instagram, ahora ya también tenemos ventas en línea, pero me di cuenta de que mucha gente estaba interesada en comprar, pero ver como son las cosas en realidad, fue por eso por lo que abrí la tienda, para formalizar todo un poco.

¿Cómo te sientes de ser emprendedora?

A.F: Feliz, me encanta ser dueña de mi tiempo, de mi espacio. Me encanta que el dinero por el que trabajo es cien por ciento para mí. Me encanta tomar mis propias decisiones. Me encantó haber emprendido, mucha gente tiene satanizado el emprender “va a estar súper complicado” “es difícil emprender”, pero neta si le chambeas todos los días, todo sale bien.

Las CARAS del emprendimiento: Andrea Fuentes

Te puede interesar: MÓNICA, ROGELIO Y CLAUDIA HANS LANZAN LA COLECCIÓN SANKOFA PARA CELEBRAR EL 85 ANIVERSARIO DE HANSON

Los secretos de Carolina Herrera