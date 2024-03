La importante batalla que libró Shakira durante la producción de su nuevo disco

Si algo distingue a Shakira como artista, es la dedicación que pone a cada uno de sus proyectos. La producción de su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran” no fue la excepción, pues la colombiana tuvo que librar una batalla con su disquera para que el resultado fuera tal como ella lo imaginaba.

Shakira revela que “luchó” para que su disquera aceptara la entrega final de su álbum

Hace un par de semanas, Shakira develó el nombre de los temas que incluiría su próximo álbum, emocionando por las colaboraciones que tendrá con artistas de diferentes géneros. También despertó curiosidad por saber si alguna de estas letras estaba dirigida a Piqué, su expareja.

Al respecto, fue hasta este fin de semana que la cantante confesó que “Última” es la canción que escribió sobre él, por lo que se ha convertido en una de las más esperadas. No obstante, para su disquera no sonaba como la mejor idea, ya que su equipo no estaba seguro de integrarla al tracklist final.

Según Shakira, ella entregó este sencillo cuando los plazos de entrega ya habían vencido, por lo que tuvo que intervenir personalmente para que la aceptaran. Esto además porque la cuota de piezas se superó, por lo que no creían que fuera una buena opción sumar una melodía más.

Por qué la canción que Shakira escribió para Piqué estuvo a punto de no salir

Los intentos de la artista rindieron efecto y cedieron a que formara parte de este disco, previsto para estrenarse el próximo 22 de marzo. Sobre las razones por las que insistió, afirmó que “es una canción que tenía guardada y quería sacar a como diera lugar”, además de que sería la conclusión de su atropellada historia con el futbolista.

De acuerdo con los comentarios de Shakira, se sabe que este material aborda parte de sus experiencias en los últimos años. Y es que aunque no todos los sencillos abordan el desamor, sí exponen cuánto ha crecido desde entonces.