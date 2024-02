Shakira reveló cuáles son las nuevas canciones y colaboraciones de su próximo álbum

Shakira dio un nuevo adelanto de lo que será su próximo disco: “Las mujeres ya no lloran”.

El lanzamiento de este álbum está previsto para el 22 de marzo; “Las mujeres ya no lloran” representa el esperado regreso de Shakira tras siete años de ausencia en la industria musical.

Las nuevas canciones de Shakira

La cantante, oriunda de Barranquilla, tomó las redes sociales para anunciar la lista de las 16 canciones que conformarán este nuevo trabajo discográfico.

Destacan las colaboraciones con figuras de renombre como Cardi B, Rauw Alejandro, Bizarrap, y las reconocidas agrupaciones de música regional mexicana, Grupo Frontera y Fuerza Regida.

“Estoy muy emocionada de compartir con ustedes la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de ‘Women No Cry’. ¡Solo faltan 3 semanas!”, expresó Shakira, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El álbum promete una mezcla de temas inéditos y colaboraciones potentes, entre ellos ‘Tiempo Sin Verte’, ‘Cómo Dónde y Cuándo’, ‘Nassau’, y ‘Última’, todos escritos y producidos por la misma Shakira en conjunto con destacados músicos y productores.

El sencillo ‘Puntería’ marca la colaboración con la estrella estadounidense Cardi B; ‘La fuerte’ junto al productor argentino Bizarrap; ‘Cohete’ con el puertorriqueño Rauw Alejandro, y ‘Entre Paréntesis’ con Grupo Frontera son solo algunos de los temas que prometen sumar millones de reproducciones.

Además, el álbum incluye éxitos recientes como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, reflejo de una etapa de transformación personal y artística de Shakira tras su separación de Gerard Piqué.

Shakira se reconstruye

Shakira describe este álbum como una “reconstrucción de sí misma”, un proceso donde cada canción ha sido un escalón para superar el dolor y transformarlo en arte. “Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma.

Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, compartió la artista, evidenciando un viaje personal que trasciende lo musical.

El lanzamiento de “Las mujeres ya no lloran” no solo marca el regreso de Shakira a la música, sino que también anticipa una gira mundial donde la cantante promete llevar estos nuevos temas a escenarios internacionales. Con este álbum, Shakira no solo celebra su regreso, sino que también ofrece un mensaje de fortaleza, superación y empoderamiento, marcando un nuevo capítulo en su ya icónica carrera.